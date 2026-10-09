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Rohrbach über Ajoie-Zeit
«Das war für mich die letzte Chance»

Dario Rohrbach spricht im Podacst «SCHLIIFTS?» über seine Zeit bei Ajoie und wie er sich beinahe dazu entschieden hat, den Hockey-Traum aufzugeben.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
3
18
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
10
10
17
4
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
6
HC Ajoie
HC Ajoie
10
-4
14
7
HC Davos
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
Lausanne HC
10
-7
12
9
HC Lugano
HC Lugano
8
3
11
10
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
11
EV Zug
EV Zug
6
8
10
12
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
13
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 70
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