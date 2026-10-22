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Bachofner über seinen Spielstil
«Dem Gegner in die Birne lachen – mach ich gerne»

Er geht dem Gegner gerne unter die Haut – und lacht ihm am liebsten noch ins Gesicht. Bei «SCHLIIFTS?» erklärt SCL-Tigers-Stürmer Jérôme Bachofner, warum Trash-Talk und Provokationen zu seinem Spiel gehören und er genau das braucht, um auf dem Eis zu performen.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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Seit 25 Jahren gehen die PostFinance Top Scorer auf Punktejagd – und haben dabei bereits über 8 Millionen Franken für den Nachwuchs erspielt. So entsteht aus Leidenschaft auf dem Eis eine Investition in die Zukunft des Schweizer Eishockeys.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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13
24
33
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
13
3
24
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
14
0
24
4
SCL Tigers
SCL Tigers
14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
13
13
21
6
Lausanne HC
Lausanne HC
15
0
21
7
SC Bern
SC Bern
12
2
20
8
HC Davos
HC Davos
14
-6
19
9
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
10
HC Lugano
HC Lugano
13
0
18
11
EV Zug
EV Zug
8
11
16
12
EHC Biel
EHC Biel
13
-5
16
13
EHC Kloten
EHC Kloten
14
-24
12
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
14
-19
11
Playoffs
Qualifikationsspiele
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