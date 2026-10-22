Eishockey kennt kein Geschlecht – nur Leidenschaft. Als Hauptpartnerin der PostFinance Women’s League und der National League steht PostFinance für ein Schweizer Eishockey, das begeistert, sich weiterentwickelt und Talente wachsen lässt.
Seit 25 Jahren gehen die PostFinance Top Scorer auf Punktejagd – und haben dabei bereits über 8 Millionen Franken für den Nachwuchs erspielt. So entsteht aus Leidenschaft auf dem Eis eine Investition in die Zukunft des Schweizer Eishockeys.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
13
24
33
2
HC Ambri-Piotta
13
3
24
3
Genève-Servette HC
14
0
24
4
SCL Tigers
14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
13
13
21
6
Lausanne HC
15
0
21
7
SC Bern
12
2
20
8
HC Davos
14
-6
19
9
HC Ajoie
14
-4
19
10
HC Lugano
13
0
18
11
EV Zug
8
11
16
12
EHC Biel
13
-5
16
13
EHC Kloten
14
-24
12
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
14
-19
11