Eishockey kennt kein Geschlecht – nur Leidenschaft. Als Hauptpartnerin der PostFinance Women’s League und der National League steht PostFinance für ein Schweizer Eishockey, das begeistert, sich weiterentwickelt und Talente wachsen lässt.
Seit 25 Jahren gehen die PostFinance Top Scorer auf Punktejagd – und haben dabei bereits über 8 Millionen Franken für den Nachwuchs erspielt. So entsteht aus Leidenschaft auf dem Eis eine Investition in die Zukunft des Schweizer Eishockeys.
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Seit 25 Jahren gehen die PostFinance Top Scorer auf Punktejagd – und haben dabei bereits über 8 Millionen Franken für den Nachwuchs erspielt. So entsteht aus Leidenschaft auf dem Eis eine Investition in die Zukunft des Schweizer Eishockeys.
Erlebe Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser aus nächster Nähe. Dich erwarten scharfe Analysen, verbale Checks und das Neuste aus der Eishockey-Welt. Dann bist du dran: In der Publikumsfragerunde kannst du den Eishockey-Experten die Frage stellen, die dir schon lange unter den Nägeln brennt.
Event
Montag, 14. Dezember 2026
Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich
Programm
18.00 Uhr: Türöffnung und Check-in
19.00 Uhr: «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast mit Simon Knak, ZSC Lions
20.00 Uhr: Fragerunde
20.30 Uhr: Ende der Veranstaltung
Für die Teilnahme am Event ist ein Ticket erforderlich.
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Montag, 14. Dezember 2026
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19.00 Uhr: «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast mit Simon Knak, ZSC Lions
20.00 Uhr: Fragerunde
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Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
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