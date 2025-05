1/4 Patrick Fischer sorgt bei der Eishockey-Nati für eine Verjüngungskur. Foto: freshfocus

Darum gehts Schweizer Eishockey-Nati: Vorläufiger WM-Kader bekanntgegeben, Ambühl dabei

Vier NHL-Stars kommen, sieben WM-Debütanten im Kader

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Was Schweizer Hockey-Herzen höher schlagen lässt, gleich vorneweg: Legende Andres Ambühl (41) wird seine grossartige Karriere mit der 20. WM-Teilnahme abschliessen. Und die vier NHL-Stars Nico Hischier (26), Timo Meier (28), Jonas Siegenthaler (27, alle New Jersey Devils) und Janis Moser (24, Tampa) haben ihr Kommen feierlich mit kurzen Clips in den sozialen Medien angekündigt.

Vier Tage vor dem Auftaktspiel gegen Weltmeister Tschechien am Freitag in Herning (Dä) hat Nati-Trainer Patrick Fischer sein vorläufiges Kader für das Turnier bekanntgegeben. Und damit die angestrebte Verjüngung auch im Hinblick für die Heim-WM 2026 in Zürich und Fribourg eingeleitet. Denn nicht weniger als sieben der neun WM-Debütanten, die in der letzten Vorbereitungswoche noch dabei gewesen sind, haben von Fischer das Ticket nach Dänemark bekommen.

Eine grosse Erleichterung dürfte es für Tyler Moy (29) gewesen sein. Zur Erinnerung: Der Lakers-Stürmer ist in den beiden letzten Jahren von Fischer jeweils beim letzten Kaderschnitt nach Hause geschickt worden. Diesmal ist er nicht mehr an Moy vorbeigekommen, der in der Vorbereitung elf Skorerpunkte (4 Tore/7 Assists) verbucht hat.

Ein Zuger muss überraschend nach Hause

Ihre WM-Premiere feiern werden auch Goalie Stéphane Charlin (24, Langnau), Verteidiger Tim Berni (25, Genf) sowie die Stürmer Nicolas Baechler (21, ZSC), Simon Knak (23, Davos), Dario Rohrbach (26, Langnau) und Sandro Schmid (24, Fribourg). Den Cut nicht überstanden haben Verteidiger Roger Karrer (28, Genf) und Stürmer Fabian Ritzmann (23, Bern).

Das WM-Aufgebot der Schweiz Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (EV Zug) Verteidiger (9): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC), Michael Fora (HC Davos), Andrea Glauser (Lausanne HC), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) Stürmer (14): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils), Grégory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron)

Von den Ü30-Spielern die Heimreise antreten müssen Samuel Walser (32, Fribourg) und eher überraschend Sven Senteler (32, Zug). Der EVZ-Center ist einer der Silberhelden von 2024 und hat mit seinen Spielmacher- und Defensivqualitäten seine Rolle in der Nati immer solide erfüllt sowie in den vier Vorbereitungswochen alle neun Spiele bestritten.