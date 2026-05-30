Gold oder Silber? Die Schweizer Nati steht im Heim-WM-Final, die Medaillenentscheidung fällt am Sonntagabend. Am Montag gibt es eine Feier mit den Fans in Zürich – Freinacht inklusive.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Dank eines 6:0-Sieges über Norwegen steht die Nati zum dritten Mal in Folge im Final – und dies an der Heim-WM. Eine Medaille gibt es auf sicher, entweder Silber wie in den letzten zwei Jahren – oder gibt es gar endlich den Gold-Triumph? Am Sonntag (20.20 Uhr) wird sich das in der Partie gegen den Sieger des Abend-Halbfinals vom Samstag zwischen Kanada und Finnland entscheiden.

Und die WM-Helden müssen dann natürlich auch gebührend gefeiert werden. Wie der Schweizer Eishockeyverband am Samstagabend in einer Mitteilung vermeldet, wird die Nati unabhängig vom Ausgang des Finals ihren Erfolg am kommenden Montag gemeinsam mit den Fans in Zürich feiern.

Stadt Zürich bewilligt eine Freinacht

Gelingt der Gold-Coup steigt die ganz grosse Party auf dem Helvetiaplatz. Bei einer Silbermedaille wird im Theatersaal des Volkshaus Zürich gejubelt. In beiden Fällen wird ab 18 Uhr die Mannschaft präsentiert. Auch Festwirtschaft und Musik stehen auf dem Programm.

Ausserdem hat die Stadt Zürich bekanntgegeben, dass beim Gewinn der Weltmeisterschaft am Sonntag eine Freinacht bewilligt wird. Auf Stadtgebiet kann im Innern von Gastwirtschaftsbetrieben also bis ins Morgengrauen weiter gefeiert werden.

Auch der Fussball fiebert mit

Auch Murat Yakin, Fussball-Nati-Coach, fiebert mit den Eisgenossen mit: «Wir haben mitgefiebert und uns mitgefreut. Diese Hockey-Nati macht einfach Freude. Sie spielt mit Leidenschaft, Intensität und Überzeugung. Getragen von den fantastischen Schweizer Fans hat sie nun die Gelegenheit, Historisches zu schaffen. Wir drücken die Daumen!»

Und Nati-Captain Granit Xhaka fügt an: «An einer Heim-WM den Final zu erreichen, ist grossartig und reisst natürlich das ganze Land mit! Jetzt fehlt noch ein Sieg zum grossen Triumph, und wir wünschen der Mannschaft dafür alles Gute!»