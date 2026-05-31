Die Schweizer Eishockey-Nati will endlich die ersehnte Gold-Krönung. Wer aber soll sie vor dieser finalen Mission nochmals so richtig in Stimmung bringen bei der Verkündung der «Starting Six»? Die Blick-Leser haben einen klaren Favoriten.

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Noch ein Mal alle Kräfte mobilisieren. Noch ein Mal bis in die Haarspitzen motiviert aus der Kabine marschieren. Wenn heute Abend vor dem Gold-Showdown gegen die Finnen in der Schweizer Garderobe die «Starting Six» verkündet werden, soll nochmals ein Gänsehaut-Moment her.

Im Laufe des Heim-Turniers hatte die Nati ganz unterschiedliche Gäste in der Kabine für dieses Ritual. Die verletzten Eishockey-Stars Andrea Glauser und Kevin Fiala waren als Einheizer da, später folgten Musiker Büne Huber, Tennis-Maestro Roger Federer oder der frühere Eishockey-Naticoach Ralph Krueger.

Wem aber soll vor dem grossen Finale diese Ehre zuteilwerden? Für die Blick-Leser ist der Fall klar: Es kann nur einen geben.

Über 30'000 Stimmen abgegeben

Mehr als 30'000 User haben am Mittag vor dem Final abgestimmt. Über ein Drittel davon will den ehemaligen Nati-Trainer Patrick Fischer am Abend als letzten Motivationsschub in der Kabine sehen.

Der 50-Jährige holte mit der Nati dreimal die Silbermedaille, musste aber aufgrund der Covid-Affäre kurz vor Beginn der Heim-WM seinen Platz räumen. Die Verkündung der «Starting Six» wäre der erste grosse Auftritt Fischers in der Öffentlichkeit seither.

Als Alternative zu Fischer würde die Blick-Community vor dem Final der Nati-Legende Andres Ambühl (42) den Job als Einheizer übertragen. Der Mann, der selber über 300 Spiele für die Nationalmannschaft absolviert hat, wurde am Sonntag erst in die Hall of Fame des Eishockey-Weltverbands aufgenommen. Vielleicht bleibts ja nicht das einzige Highlight des Tages für den Bündner.