Nicht mehr lange bis zum Puck-Drop! Fanzonen-Boss Fabio Hollenstein zeigt schon jetzt, wo die Hockey-Sause steigt. In Fribourg bebt bald das Stadiongelände, während Zürich die Fans über den «Walk of Legends» zur grossen Party schleust.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fabio Hollenstein organisiert die Fanzone der Hockey-WM im Zürcher Juchhof

16'500 m² grosses Areal mit Eisfeldern, Minigolf und Public Viewing geplant

Swiss Legends Game am 23. Mai, Eintritt gratis, kein WM-Ticket nötig

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Vor zwei Monaten kämpfte er noch in den Playoffs für Thurgau, heute dirigiert er Stapler und Zeltbauer. Fabio Hollenstein (29) hat das Eis gegen zwei Fussballfelder im Zürcher Juchhof getauscht. Hier entsteht die offizielle Fanzone der Hockey-WM.

Als Teil des OK-Teams verantwortet der Ex-Thurgauer das Unterfangen und führt Blick exklusiv durch die Baustelle. Im Gegensatz zu Fribourg, wo die Fanzone auf dem Stadiongelände errichtet wird, befindet sich das Areal aus Platzmangel etwas mehr als 200 Meter vom Stadion entfernt. Viele Attraktionen stehen noch nicht, weshalb der Internationale Eishockeyverband keine Fotos von der unfertigen Fanzone erlaubt. Doch die WM beginnt bereits in einer Woche und die Zeit wird langsam knapp.

Ein Routinier bei der Arbeit

«Wir sind unserer Planung sogar voraus», sagt Hollenstein unbekümmert gegenüber Blick. Ohnehin wirkt der 29-Jährige während der Führung durch die Fanzone ruhig und gelassen. Immer wieder wird er von Helfern vor Ort unterbrochen, die auf Anweisungen vom Ex-Thurgauer warten. Wie ein Center vor dem Bully – Hollenstein spielte auf dem Flügel und als Center – weiss der Fanzonen-Verantwortliche ganz genau, wo seine Leute hin müssen, schickt sie an die richtigen Orte zur nächsten Aufgabe und setzt seine Führung mit Blick fort.

Hollenstein gibt aber auch zu, dass er auf einige Fragen nicht sofort eine Antwort hatte. Die grösste Knacknuss? Der Saft. Woher der Strom kommen soll, war zunächst unklar. Hollenstein grinst: «Das kommt nicht einfach so wie zu Hause aus der Steckdose.» Unter anderem müssen unzählige Kühlschränke sowie TV-Screens für das Public Viewing oder die ganze Musikanlage für die Konzerte und DJs betrieben werden. Darüber hinaus verfügt das 16'500 Quadratmeter grosse Areal über eine Schaltzentrale, die alle Fernsehübertragungen in der Fanzone kontrolliert.

Über die «Walk of Legends» an den Schrebergärten vorbei

Diese Fragen sind nun geklärt. Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich liefert den Strom, während das Internet vom Hockeystadion nebenan bezogen wird. Dafür mussten die Veranstalter der WM graben und unterirdische Leitungen verlegen. Die Party ausserhalb des Stadions kann nun also in einer Woche beginnen.

Über den sogenannten «Walk of Legends» gelangen die Besucher an den Schrebergärten vorbei zur Fanzone. Ähnlich wie beim Walk of Fame in Hollywood haben die Veranstalter Sterne von den bedeutendsten Spielern der teilnehmenden Nationen auf dem Fussgängerweg angebracht. Neben NHL-Grössen wie Wayne Gretzky und Mario Lemieux sind auch die Schweizer Legenden Andres Ambühl und Bibi Torriani abgebildet.

Schweizer Hockey-Legenden im Einsatz

Einmal in der Fanzone angelangt, können sich die Besucher an diversen Ständen verpflegen, die Action auf dem Eis im Public Viewing verfolgen oder Hockey und Minigolf auf den Synthetik-Eisfeldern spielen. Darüber hinaus findet am 23. Mai am Mittag das «Swiss Legends Game» statt, wo ehemalige Nati-Stars gegeneinander antreten und anschliessend Autogramme geben. Der Zutritt ist gratis und ein WM-Ticket wird nicht benötigt.

Doch bevor der Spass beim WM-Start am 15. Mai beginnen kann, steht noch eine Menge Arbeit für Fabio Hollenstein an. Die Veranstalter erwarten insgesamt 100'000 Besucher während der WM. Nach seiner Führung und dem Blick-Interview macht sich der ehemalige Thurgau-Spieler wieder auf den Weg, um seinen Leuten die nächsten Anweisungen zu geben.

Diese Spieler sind am «Swiss Legends Game» dabei Mathias Seger (IIHF Hall of Fame, 305 Länderspiele)

Kirk Muller (kanadische Eishockey-Legende)

Josef Marha (Swiss Ice Hockey Hall of Fame)

Goran Bezina (177 Länderspiele)

Severin Blindenbacher (Schweizer Eishockey-Grösse)

Chris Baltisberger (Schweizer Eishockey-Grösse)

Michel Zeiter (Schweizer Eishockey-Grösse) Sowie weitere Special Guests. Mathias Seger (IIHF Hall of Fame, 305 Länderspiele)

Kirk Muller (kanadische Eishockey-Legende)

Josef Marha (Swiss Ice Hockey Hall of Fame)

Goran Bezina (177 Länderspiele)

Severin Blindenbacher (Schweizer Eishockey-Grösse)

Chris Baltisberger (Schweizer Eishockey-Grösse)

Michel Zeiter (Schweizer Eishockey-Grösse) Sowie weitere Special Guests. Mehr

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