Die ZSC Lions kommen nicht vom Fleck. Aber trotz der hohen Ansprüche des Vereins wird Trainer Marco Bayer nicht infrage gestellt. Was spricht für und was gegen diese Job-Garantie des Dübendorfers?

Meistertrainer Bayer hat beim ZSC die Lizenz zum Verlieren

Meistertrainer Bayer hat beim ZSC die Lizenz zum Verlieren

Trotz Dauerkrise fest im Sattel

Darum gehts ZSC Lions in Krise: Trainer Marco Bayer trotz Niederlagen weiter unterstützt

Bayer führte ZSC in letzter Saison zum Champions-League-Sieg und Meistertitel

16 Niederlagen in 29 Spielen, aktuell auf dem 8. Tabellenplatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Von den bisher 29 Spielen in dieser Saison hat der amtierende Meister ZSC Lions schon 16 verloren. Mehr als die Hälfte. Das entspricht nicht den Ansprüchen der Zürcher mit ihrem hervorragend besetzten Kader.

An Trainer Marco Bayer wird aber nach wie vor nicht gerüttelt. Der 53-Jährige ist von den Löwen-Bossen ganz offensichtlich mit der Lizenz zum Verlieren ausgestattet worden. Dafür gibt es durchaus Argumente. Doch es gibt auch mehrere Punkte, die mittlerweile gegen Bayer als ZSC-Coach sprechen.

Das spricht für Bayer

Zürcher Geduld und Freys Prinzip: Ob in der heftigen Oktober-Krise oder auch jetzt beim zweiten Tief – Bayer wird von seinen Vorgesetzten gestützt. Eine Erklärung ist, dass man beim ZSC zu gut weiss, dass weder im Herbst, noch im Dezember je ein Team Meister geworden ist. Bis zu dieser Ausmachung dauert es noch einen Moment. Ein weiterer möglicher Grund: Bei den ZSC Lions ist gerade eine Stabsübergabe im Gang. Walter Frey (82) wird das Präsidium auf den 1. Januar an seinen Sohn Lorenz Frey-Hilti (35) übergeben. Walter Frey war nie ein Freund von hektischen Trainerentlassungen und in seinen letzten Wochen als Boss noch die Entlassung eines Trainers und erst noch eines Schweizers abzusegnen, dürfte dem SVP-Mann widerstreben.

Ob in der heftigen Oktober-Krise oder auch jetzt beim zweiten Tief – Bayer wird von seinen Vorgesetzten gestützt. Eine Erklärung ist, dass man beim ZSC zu gut weiss, dass weder im Herbst, noch im Dezember je ein Team Meister geworden ist. Bis zu dieser Ausmachung dauert es noch einen Moment. Ein weiterer möglicher Grund: Bei den ZSC Lions ist gerade eine Stabsübergabe im Gang. Walter Frey (82) wird das Präsidium auf den 1. Januar an seinen Sohn Lorenz Frey-Hilti (35) übergeben. Walter Frey war nie ein Freund von hektischen Trainerentlassungen und in seinen letzten Wochen als Boss noch die Entlassung eines Trainers und erst noch eines Schweizers abzusegnen, dürfte dem SVP-Mann widerstreben. Bayers Verdienste: Als Marc Crawford (64) vor knapp einem Jahr über Nacht aus gesundheitlichen Gründen abtrat, gerieten die ZSC Lions in eine unerwartete Notsituation. Bayer, bis dahin Trainer bei Farmteam GCK Lions, war sofort bereit zu helfen und übernahm, obwohl es durchaus anspruchsvoll war, dieses Erbe anzutreten. Souverän führte Bayer den ZSC im Februar zum Champions-League-Triumph und im April zum Meistertitel. Wie er das alles managte, war stark. Einerseits durch diese Lockerheit und Freude, die er ausstrahlte, andererseits überzeugte auch sein Coaching. Bayer hat es sich verdient, dass man ihn nicht schon beim zweiten Windstoss in die Wüste schickt.

Als Marc Crawford (64) vor knapp einem Jahr über Nacht aus gesundheitlichen Gründen abtrat, gerieten die ZSC Lions in eine unerwartete Notsituation. Bayer, bis dahin Trainer bei Farmteam GCK Lions, war sofort bereit zu helfen und übernahm, obwohl es durchaus anspruchsvoll war, dieses Erbe anzutreten. Souverän führte Bayer den ZSC im Februar zum Champions-League-Triumph und im April zum Meistertitel. Wie er das alles managte, war stark. Einerseits durch diese Lockerheit und Freude, die er ausstrahlte, andererseits überzeugte auch sein Coaching. Bayer hat es sich verdient, dass man ihn nicht schon beim zweiten Windstoss in die Wüste schickt. Die Tabelle: Die ZSC Lions liegen derzeit zwar auf dem für sie unterirdischen Rang 8. Der Rückstand auf den zur direkten Playoff-Quali berechtigten Rang 6 von Lugano beträgt aber lediglich 3 Punkte, auf den jährlich zum Ziel erklärten Quali-Rang 4 der SCRJ Lakers sind es 7 Zähler bei einem Spiel weniger, das der ZSC ausgetragen hat. Noch ist es für den «Zett» absolut machbar, sich für die Playoffs in eine gute Position zu bringen, daher herrscht auch noch keine Panik. Aber Achtung: Am Sonntag kommts zum Direktduell gegen die Lakers – bei einer Niederlage würde die Lücke plötzlich gross.

Die ZSC Lions liegen derzeit zwar auf dem für sie unterirdischen Rang 8. Der Rückstand auf den zur direkten Playoff-Quali berechtigten Rang 6 von Lugano beträgt aber lediglich 3 Punkte, auf den jährlich zum Ziel erklärten Quali-Rang 4 der SCRJ Lakers sind es 7 Zähler bei einem Spiel weniger, das der ZSC ausgetragen hat. Noch ist es für den «Zett» absolut machbar, sich für die Playoffs in eine gute Position zu bringen, daher herrscht auch noch keine Panik. Aber Achtung: Am Sonntag kommts zum Direktduell gegen die Lakers – bei einer Niederlage würde die Lücke plötzlich gross. Die Stimmung: Trotz mehreren schwachen Heimauftritten – gepfiffen haben die Fans in der Swiss Life Arena erst einmal, nach der 2:3-Blamage gegen Ajoie. Auch wendet sich das Publikum nicht von der Mannschaft ab und es gibt auch keine «Bayer raus»-Rufe oder -Plakate. Mannschaft und Trainer zehren derzeit davon, wie viele Glücksmomente der ZSC seinem Anhang in den letzten zwei Jahren geschenkt hat. Aber wenn die Stimmung kippen und auch die Gastro-Umsätze einbrechen sollten, wird es für Bayer gefährlich.

Das spricht gegen Bayer