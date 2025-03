1/5 Die Kattas in Knies Kinderzoo in Rapperswil SG haben die Playoff-Viertelfinals getippt. Den Sieger erkoren sie, vor wessen Logo sie die Maisflocken zuerst frassen. Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts Kattas ersetzen Pinguine als Eishockey-Orakel in Knies Kinderzoo Rapperswil

Äffchen Viola tippt Überraschungssiege für SCL Tigers und Kloten

Seit 2010 haben verschiedene Tiere als Sportorakel fungiert

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Pinguine. Welche Tiere im Zoo passen besser zum Thema Eishockey, denkt man. Perfekt fürs Orakeln der Playoff-Viertelfinals. Doch die Humboldt-Pinguine in Knies Kinderzoo in Rapperswil SG, die übrigens aus Südamerika stammen und an der peruanischen und chilenischen Pazifikküste noch nie Eis gesehen haben, sind fürs Prophezeien der Serien-Sieger nicht zu begeistern.

Der Grund: Sie bekommen ihre Fische nie aus Futterschalen. Die neugierigen, aber gleichzeitig schreckhaften Pinguine einer gefährdeten Art lassen sich nicht überlisten, auch von Tierpflegerin Aileen (18) nicht, die sie regelmässig füttert. Obwohl sie Hunger hätten. Denn ins Wasser geworfen, schnappen sie sich die Fische sofort. Bei den mit den Klub-Logos versehenen Futterschalen streiken sie.

Kattas springen für streikende Pinguine ein

Doch Ersatz ist schnell gefunden. Im Gehege nebenan bei den Kattas. Bei den Halbäffchen, die zur Gruppe der Lemuren gehören und ausschliesslich in Madagaskar vorkommen, sind Feuer und Flamme für den Jux mit den Playoff-Vorhersagen. Sie machen das laut Tierpflegerin Aileen auch nicht das erste Mal, haben 2024 für die Fussball-EM schon Prognosen geliefert. Die Fische werden durch ihre geliebten Maisflocken ersetzt, die neben die Logos der Viertelfinal-Paarungen gestreut werden.

Katta Viola, die vor wenigen Tagen zwei Jungtiere zur Welt brachte, welche an ihrem Bauch hängen, entpuppt sich als Aussenseiter-Fan. Quali-Sieger Lausanne muss sich laut ihrem Tipp den SCL Tigers beugen, und Kloten entscheidet das Derby gegen die ZSC Lions für sich. Es wären gleich zwei Playoff-Märchen! Denn was die putzigen Halbäffchen nicht wissen: Die Emmentaler waren letztmals 2019 Gast in den Playoffs. Auch da lautete ihr Viertelfinal-Gegner Lausanne, dem sie alles abverlangten, aber die Serie 3:4 verloren. Bei Kloten ist die letzte Playoff-Teilnahme in der National League gar neun Jahre her, den Viertelfinal überstanden die Zürcher Unterländer letztmals 2014.

Ganz deutlich fällt die Entscheidung im Duell zwischen Bern und Fribourg aus. Gleich drei Kattas mampfen die Maisflocken beim SCB-Logo und lassen jene bei Gottéron links liegen. Bei der Serie zwischen Zug und Davos geht erneut Mama Viola voran, die Chefin der Gruppe, wie die Tierpflegerin versichert. Sie setzt auf den EVZ.

Die Orakel-Stars der letzten Jahre

Ob die Kattas aus Knies Kinderzoo auch das Zeug zu Orakel-Stars haben? Tierische Propheten haben dank Krake Paul seit 2010 Hochkonjunktur. Der Oktopus tippte damals die Sieger der Fussball-WM. Seither sind Vorhersager verschiedenster Tierarten dazugekommen. Vom Koala Oobi-Ooobi über Elefantendame Zella, Otterweibchen Ferret, Schildkröte Momario, Gürteltier Taka bis zum schielenden Opossum Heidi. Auch Schweine, Frettchen, Katzen oder Hunde haben ihr Glück versucht – hauptsächlich bei grossen Fussball-Turnieren.

Im Eishockey sind in letzter Zeit zwei Orakel aus der Tierwelt aufgefallen. In Österreich hat sich 2019 Esel Freddy an den Playoff-Prognosen versucht. Und im Frühjahr 2024 tippten Pinguine passend die Finalserie des Überraschungsteams Fishtown Pinguins gegen die Eisbären Berlin. Die Pingus im Zoo Bremerhaven brauchten ebenfalls mehrere Anläufe, weil auch sie normalerweise von Hand und nicht aus Schüsseln mit Fisch gefüttert werden. Sie setzten damals auf Aussenseiter Bremerhaven, den Titel holte Berlin. Auch die Kattas im Kinderzoo müssen ihre Expertisen noch zum Halbfinal und Final abgeben.