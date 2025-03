Der EHC Olten entscheidet Spiel 6 in der Halbfinalserie gegen Basel gleich mit 7:0 für sich. Am Freitag kommt es zur Belle.

1/5 Olten jubelt über den Sieg in Spiel 6. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der zweite Finalist in der Swiss League wird in einem siebten und letzten Spiel ermittelt. Olten gleicht die Halbfinal-Serie gegen Basel durch den klaren 7:0-Heimsieg zum 3:3 aus.

Das in der Qualifikation nur im 7. Rang klassierte Olten spielt in den Playoffs weiter gross auf. Nach dem 4:2-Sieg gegen das zweitplatzierte La Chaux-de-Fonds bringen die Solothurner nun auch den Qualifikationssieger arg in Bedrängnis. Basel hat die Serie dank drei Siegen in der Verlängerung 3:1 angeführt, jetzt ist wieder alles offen.

Das Spiel in Olten ähnelt zunächst verblüffend jenem in Basel zwei Tage zuvor: Erneut bringt Joel Marchon sein Team mit einem frühen Doppelpack in Führung, erneut erhöht Nolan Cattin kurz vor der ersten Pause in Überzahl. Erst beim vierten Treffer gibt es eine leichte Abweichung vom Drehbuch des letzten Spiels: Statt Kyen Sopa trifft Simon Sterchi – Sopa gibt den Assist.

Von Basel kommt diesmal keine Reaktion mehr, dem 2:5 vom Sonntag folgt eine 0:7-Klatsche. Das Team von Trainer Eric Himelfarb ist auf Formsuche, hat dafür aber wenig Zeit: Am Freitag findet in Basel Spiel 7 statt. Dann steht fest, wer im Final auf den Qualifikations-Vierten Visp trifft.

