1/2 Floridas Verteidiger Aaron Ekblad wird für 20 Spiele gesperrt. Foto: Lynne Sladky

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Floridas Verteidiger Aaron Ekblad wird von der NHL aufgrund eines positiven Dopingtests für 20 Spiele gesperrt.

Der 29-jährige Kanadier sucht nicht nach Ausreden: «Ich habe einen Fehler gemacht, in dem ich etwas nahm, um mich schneller von meinen jüngsten Verletzungen zu erholen, ohne vorher mit dem entsprechenden Arzt und dem Teampersonal darüber zu sprechen.»

Somit steht Ekblad, der im Januar an einer Verletzung am Unterkörper gelitten hat, dem Titelverteidiger erst in den Playoffs ab dem dritten Spiel wieder zur Verfügung. Bei einem weiteren Vergehen wird er für 60 Partien aus dem Verkehr gezogen, bei einem dritten für immer.