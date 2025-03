Wer fordert wen in den Playoffs? Wann wird gespielt?

1/6 Erstmals seit 2016 wieder in den Playoffs: der EHC Kloten. Foto: Pius Koller

Cédric Heeb Redaktor Sport

Schon vor den Play-In-Duellen war klar, dass der SC Bern gegen Fribourg-Gottéron spielen und sich der EV Zug mit dem HC Davos messen wird. Sowohl die Mutzen als auch die Zentralschweizer geniessen zuerst Heimrecht. Am Freitag (ab 20 Uhr) gehts in den beiden Playoff-Serien los, dann wird jeweils an jedem zweiten Tag gespielt.

Bis am Montagabend war dagegen nicht sicher, auf wen die beiden Top-Teams der Qualifikation – Lausanne (1.) und die ZSC Lions (2.) – treffen. Weil sich am Ende aber Kloten gegen Ambri durchsetzte, ist klar: Es kommt zum Zürcher Derby. Gleichzeitig – beide Serien starten am Donnerstag (ab 20 Uhr) – stehen sich Vizemeister Lausanne und die SCL Tigers gegenüber.

SCB gegen Fribourg letztmals vor 12 Jahren

Wann kam es zuletzt zu diesen Duellen in den Playoffs? Der EVZ und der HCD trafen im Playoff-Halbfinal der Saison 2021/22 zuletzt aufeinander (4:0 für Zug). Noch weiter zurück liegt die letzte Playoff-Begegnung von Lausanne und den Tigers. 2019, bei der letzten Teilnahme der Langnauer an der heissen Phase der Saison, unterlagen die Tigers den Waadtländern im Viertelfinal 3:4.

Das Duell ZSC Lions gegen Kloten gab es letztmals im Playoff-Final der Saison 2013/14, in dem sich die Lions klar mit 4:0 durchsetzten und sich so den Meistertitel holten. Im Jahr davor hiess die Final-Begegnung SC Bern gegen Fribourg-Gottéron (4:2), seither kam es nie mehr zum Zähringer Derby in den Playoffs – bis jetzt.

