Pfadi geht am Ende des Finals die Puste aus
2:31
Pfadi geht am Ende des Finals die Puste aus

Sieg gegen Pfadi Winterthur
Kadetten Schaffhausen gewinnen den Schweizer Cup

Mit einem 29:26-Sieg gegen Pfadi Winterthur gewinnen die Kadetten Schaffhausen in der Pilatus Arena in Kriens zum elften Mal den Schweizer Cup. Der Isländer Odinn Rikhardsson glänzt mit elf Toren.
Publiziert: vor 59 Minuten
Die Kadetten Schaffhausen feiern den Schweizer Cupsieg.
Die Kadetten Schaffhausen werden im Final ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnen gegen Pfadi Winterthur mit einem 29:26-Sieg zum elften Mal den Schweizer Cup.

Im Final in der im Herbst neu eröffneten Pilatus Arena in Kriens liegen die Kadetten Schaffhausen nie im Rückstand. Beim Stand von 10:10 ist die Partie in der 24. Minute zum letzten Mal ausgeglichen. Mit dem 20:21 kommen die Winterthurer eine Viertelstunde vor Schluss noch einmal bis auf ein Tor heran, danach schaukelt der Favorit den Sieg aber routiniert nach Hause.

St. Otmar sichert sich Bronze

Vor knapp 2700 Zuschauern ist der Isländer Odinn Rikhardsson mit elf Treffern aus zwölf Abschlüssen der mit Abstand beste Torschütze. Die Kadetten sind der logische Sieger, nachdem sie in der Meisterschaft nach 18 Runden bei 18 Siegen stehen. Im Halbfinal des Final Four hatten sie am Samstag gegen St. Otmar St. Gallen allerdings einen harten Test zu bestehen. Beim 28:26-Erfolg lagen sie zur Pause noch im Rückstand.

St. Otmar sichert sich mit einem 30:28-Sieg gegen den NLB-Klub Stans die Bronzemedaille. Nicht zum erhofften Heimauftritt kam der Titelverteidiger Kriens-Luzern, der bereits im Viertelfinal gescheitert war.

