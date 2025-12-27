DE
Kadetten ziehen dank Leistungssteigerung in Cupfinal ein
Kadetten – St. Otmar 28:26:Kadetten ziehen dank Leistungssteigerung in Cupfinal ein

Der Cupfinal steht
Kadetten mit Mühe – Pfadi locker durch

Am Sonntagabend stehen sich im Handball-Cupfinal in Kriens wie erwartet die Kadetten Schaffhausen und Pfadi Winterthur gegenüber.
Odinn Thor Rikhardsson erreicht mit den Kadetten Schaffhausen den Cupfinal vom Sonntag. (Archiv)
Foto: Benjamin Faes / freshfocus
Die Kadetten müssen im Halbfinal am Samstag gegen St. Otmar St. Gallen hart darum kämpfen, ihre reine Weste auf nationaler Ebene zu bewahren. In der NLA sind die Schaffhauser nach 18 Runden mit 18 Siegen noch makellos. Gegen St. Otmar liegen sie zur Pause 15:16 im Hintertreffen, drehen die Partie aber nach der Pause und gewinnen 28:26.

Klarer ist der andere Halbfinal, auch wenn sich der letzte verbliebene NLB-Klub Stans achtbar schlägt. Zur Pause führt Pfadi Winterthur nur mit zwei Toren Vorsprung, am Ende triumphiert es aber 34:25.

NLB-Verein bietet nur in den ersten 20 Minuten Paroli
Stans – Pfadi Winterthur 25:34:NLB-Verein bietet nur in den ersten 20 Minuten Paroli

Der Final in der diesen Herbst neu eröffneten Pilatus Arena in Kriens findet am Sonntag um 18.00 Uhr statt. Nicht zum erhofften Heimauftritt kommt der Titelverteidiger Kriens-Luzern, der bereits im Viertelfinal scheiterte.

