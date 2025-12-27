Am Sonntagabend stehen sich im Handball-Cupfinal in Kriens wie erwartet die Kadetten Schaffhausen und Pfadi Winterthur gegenüber.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Kadetten müssen im Halbfinal am Samstag gegen St. Otmar St. Gallen hart darum kämpfen, ihre reine Weste auf nationaler Ebene zu bewahren. In der NLA sind die Schaffhauser nach 18 Runden mit 18 Siegen noch makellos. Gegen St. Otmar liegen sie zur Pause 15:16 im Hintertreffen, drehen die Partie aber nach der Pause und gewinnen 28:26.

Klarer ist der andere Halbfinal, auch wenn sich der letzte verbliebene NLB-Klub Stans achtbar schlägt. Zur Pause führt Pfadi Winterthur nur mit zwei Toren Vorsprung, am Ende triumphiert es aber 34:25.

Der Final in der diesen Herbst neu eröffneten Pilatus Arena in Kriens findet am Sonntag um 18.00 Uhr statt. Nicht zum erhofften Heimauftritt kommt der Titelverteidiger Kriens-Luzern, der bereits im Viertelfinal scheiterte.