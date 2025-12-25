Der BSV Stans fordert am Cup-Final4 Pfadi Winterthur, die Kadetten Schaffhausen und St. Otmar St. Gallen heraus. Zumindest an einem Ort wird der NLB-Klub Vorteile haben.

Christian Müller Redaktor Sport

Erstmals wird der Schweizer Handball-Cupsieger – ganz nach deutschem Vorbild – in einem Final4-Turnier mit Halbfinals und Final an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ermittelt. Dass ein Innerschweizer Klub am 27. und 28. Dezember in der Krienser Pilatus Arena um den Titel spielt, ist wenig überraschend. Dass es Nati-B-Klub Stans und nicht Titelverteidiger Kriens-Luzern ist, dagegen schon.

Während Kriens-Luzern schon im Achtelfinal an Pfadi Winterthur scheiterte, löste Stans das Final4-Ticket in einem Viertelfinal-Krimi: Das entscheidende Tor gegen Emmen fiel mit einem direkt verwandelten Freiwurf, als die Spieluhr bereits abgelaufen war. «Ein echter Jahrhundert-Wurf», sagt Klubpräsident Marco Geering über den Treffer von Dario Lüthi. Dass Stans im Halbfinal steht, kommt für Geering überraschend: «Wir haben auf diese Saison hin unser Budget reduziert, setzen mehr auf die Förderung von regionalen Talenten. Zudem fielen im Viertelfinal gegen NLB-Leader Emmen auch noch unsere beiden Topskorer aus.»

Mit Treicheln in die Halle

Für Präsident Geering ist das Final4 ein ähnliches Vereins-Highlight wie der erste NLA-Aufstieg 1990. Wenig erstaunlich, sind die 280 Tickets für den Fansektor längst weg, weitere wurden nachbestellt. Die Euphorie im familiär aufgestellten Klub ist gross: Für den 27. Dezember ist ein Fanmarsch von der ÖV-Haltestelle Allmend/Messe zur Pilatus Arena geplant – Treicheln und Nidwaldner Fahnen inklusive.

«Die Treicheln dürfen wir auch mit in die Halle nehmen, das haben wir schon abgeklärt», sagt Marco Geering. Auch wenn die sportlichen Chancen gegen die NLA-Klubs Pfadi Winterthur, Kadetten Schaffhausen und St. Otmar St. Gallen gering sind: Auf der Tribüne wird Stans am Final4 definitiv für die Musik sorgen.