Im sechsten Liga-Heimspiel der Saison kassiert Kriens-Luzern die erste Niederlage. Die Innerschweizer verlieren gegen den BSV Bern knapp mit 31:32.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im sechsten Anlauf bezieht Kriens-Luzern die erste Heimniederlage in der neuen Pilatus-Arena in der NLA. Der Cupsieger der Vorsaison und nach Verlustpunkten erste Verfolger des makellosen Titelverteidigers Kadetten Schaffhausen unterliegt am Dienstag dem BSV Bern 31:32.

Kriens-Luzern weihte die Pilatus-Arena am 25. Oktober ein und blieb in den ersten fünf NLA-Heimspielen ungeschlagen. Im Europacup setzte es zuhause bereits Niederlagen gegen Porto und Elverum ab. Gegen den BSV Bern liegen die Zentralschweizer ab Mitte der ersten Halbzeit in Rückstand, eine Aufholjagd in der Schlussphase bringt keinen Umschwung mehr.