Rund 3000 Fans von Fribourg-Gottéron nehmen Davos am diesjährigen Spengler Cup in Beschlag. Für das Spiel gegen Sparta Prag sind sie in Massen angereist und sorgen für mächtig Stimmung.

Grégory Beaud

Kaum steht das Programm am Spengler Cup fest, buchen die Gottéron-Fans ihre Tickets für das Traditionsturnier in Davos. «Dieses Jahr wird aus dem Spengler Cup der Sprunger Cup», witzelt Fribourg-Supporter Christophe wenige Stunden vor dem ersten Spiel der Drachen mit Blick auf den Gottéron-Captain Julien Sprunger.

Gemeinsam mit vielen anderen machte sich am Freitag in der Früh auch Isabella mit ihren zwei Söhnen bereit. «Um 6.30 Uhr mussten wir in Avry-devant-Pont beim Bus sein – das war schon hart», erzählt sie lachend. Mehrere Konvois sind unterwegs. Raststätten, wie eine im Glarnerland, werden kurzerhand in Freiburger Fanzonen verwandelt. «Wer an der Kasse ‹Allez Gottéron› sagte, erhielt 10 Prozent.» Der Betreiber ist wohl auch ein Gottéron-Fan.

Zwischen 2500 und 3000 Fans

Auch um das Davoser Eisstadion wird schnell klar: Es gibt eine Drachen-Invasion in Davos. Hält man jemandem die Tür auf, folgt die Antwort auf Französisch. Am Freitag sind die Fribourg-Fans überall. «Ich kenne hier mehr Gesichter als in der BCF Arena», sagt einer grinsend. Gemäss dem Kommunikationschef von Fribourg sind 2500 bis 3000 Fans für das Duell gegen Helsinki angereist.

Ihre Hochburg haben sie im «Freiburger Chalet» – eine Anlage, die bereits Stunden vor dem Puckdrop die ersten Fans beherbergt. Nach und nach trudeln gleich daneben die Busse ein, die um halb 7 losgefahren sind. Zahlreiche Fans in Edelweisshemden und Fribourg-Trikot füllen das Chalet immer mehr. Derweil auch mancher Fan immer voller wird.

«Ein echter Fan darf das nicht verpassen»

Die Party ist somit schon vor Spielbeginn lanciert. Aus den Lautsprechern dröhnen Schlager, in der Luft liegt der fast schon penetrante Geruch eines Käse-Fondues. Wer dort essen wollte, musste lange im Voraus reservieren: «Es gab offenbar rund 400 Anfragen für 100 Plätze», sagt ein Fan, der sich keinen Platz am Caquelon sichern konnte.

Doch egal, ob mit Fondue gestärkt oder nicht, die Fribourg-Fans sorgen danach beim Spiel für Dauersupport. Durch den Auftaktsieg gehts am 28. Dezember gegen Helsinki weiter. «Ich habe auch schon Tickets für Samstag», hatte ein Fan aus dem Glânetal falsch spekuliert: «Eigentlich hatte ich mit einer Niederlage gerechnet – jetzt muss ich sie wohl wieder verkaufen und neue für Sonntag besorgen.»

Damit wird er alleine sein. «Ich bin gerade dabei, Freunde anzurufen, damit sie hochkommen», erzählt einer im Christoph-Bertschy-Trikot, dass er weitere Fans nach Davos locken will. «Echte Fribourg-Fans dürfen das nicht verpassen», begründet er – und wer an diesem Freitag in Davos war, dürfte ihm nicht widersprechen.