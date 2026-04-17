Schon zehn Spengler-Cup-Helden haben NHL-Verträge

Die U.S. Collegiate Selects begeisterten am Spengler Cup mit ihrer erfrischenden Spielweise und mit unerwarteten Qualitäten. Jetzt bekommen einige der College Boys ihre Chance in der NHL.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft U.S. Collegiate Selects glänzten am Spengler Cup, Final-Niederlage gegen HC Davos

Topskorer Aiden Fink (21) unterschreibt NHL-Vertrag, 950'000 Dollar pro Saison

Weitere College-Spieler wie Quinn Finley und Abram Wiebe wechseln in die NHL War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Erst der HC Davos war im Final in der Lage, den Höhenflug der U.S. Collegiate Selects am letzten Spengler Cup zu stoppen. Davor eroberte die Auswahl aus Spielern der amerikanischen Universitätsliga NCAA die Herzen der Fans. Die College Boys, die vorher hierzulande keiner kannte, zeigten in ihren ersten Spielen gegen Profis, was sie draufhaben. Sie boten schnelles Eishockey mit Rasse und Finesse, so dass sie auch in diesem Jahr wieder kommen dürfen.

Mit je vier Toren und vier Assists war Flügel Aiden Fink (21) der Topskorer des Turniers und wurde ins Allstar-Team gewählt. Nach drei starken Jahren bei der Penn State University bekommt der Kanadier, der vor drei Jahren von den Nashville Predators an 218. Stelle gedraftet wurde, eine Chance in der NHL. Diese Woche unterschrieb er einen Einstiegsvertrag über drei Jahre, der im 950'000 Dollar pro Saison einbringt. Allerdings nur, wenn er in der NHL spielt. In der AHL sind es lediglich 82'500. Im letzten Saisonspiel der Predators hätte Fink sein NHL-Debüt geben sollen. Doch das fiel ins Wasser, weil die Papiere noch nicht bereit waren.

Fink ist nicht der einzige der Publikumslieblinge von Davos, der sich im NHL-Orbit befindet. So hat US-Stürmer Quinn Finley (21, Uni Wisconsin) einen Zweijahresvertrag bei den New York Islanders, die sich seine Rechte im Draft 2022 mit Pick Nummer 78 gesichert hatten, unterzeichnet.

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Der ungedraftete Stürmer T. J. Hughes (24, University of Michigan) entschied sich, für nächste Saison bei Topteam Colorado Avalanche zu unterschreiben.

Wiebe gab schon sein NHL-Debüt

Verteidiger Eric Pohlkamp (22) unterschrieb für zwei Jahre bei den San Jose Sharks, nachdem er mit der University of Denver den NCAA-Meistertitel gewonnen hatte. Die Kalifornier hatten den amerikanischen U20-Weltmeister von 2024 auf Position 139 gedraftet.

Verteidiger Abram Wiebe (22), der bei North Dakota verteidigte, heuerte für zwei Jahre bei den Calgary Flames an und kam zu seinen vier ersten NHL-Einsätzen.

Der slowakische Goalie Adam Gajan (21) unterschrieb bis 2028 bei den Chicago Blackhawks. Verteidiger Gavin McCarthy (20) von der Boston University hat für drei Jahre bei den Buffalo Sabres unterschrieben und spielt schon in der AHL bei den Rochester Americans. Stürmer Cole Knuble (21) von Notre Dame bekam einen Kontrakt über zwei Jahre bei den Philadelphia Flyers. Verteidiger Vinny Borgesi (22) von der Northeastern University setzte seine Unterschrift unter einen Vertrag bei den Toronto Maple Leafs. Verteidiger Jake Livanavage (21) verdingt sich für zwei Jahre bei den Pittsburgh Penguins.

Der Spengler Cup scheint der Karriere der College Boys gutgetan zu haben.