DE
FR
Abonnieren

So tippen die Hockey-Reporter die Serien
Gleich zum Start gibts eine dicke Überraschung

Leader und Titelfavorit Davos sowie der Tabellenzweite Fribourg lancieren die Playoffs. Wer sich in ihren Serien durchsetzen wird, wissen die Blick-Hockey-Reporter.
Publiziert: 10:54 Uhr
Kommentieren
1/2
Die Davoser werden die Zuger in deren Zone mehr als nur beschäftigen.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_413.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Nicole Vandenbrouck und Stephan Roth

Davos überfährt Zug

Die unbeständigen Zuger haben es gerade noch so in die Playoffs geschafft. Mit einem Aufbäumen im ersten Play-In-Duell gegen Rappi. Die Saison ist damit aber längst nicht gerettet. Das drohende schnelle Out im Viertelfinal gegen den Titelfavoriten HCD würde das Zwischenhoch subito vergessen machen und an die Probleme der ganzen Regular Season erinnern.

Der EVZ hat es kaum je in einem Spiel geschafft, die Einzelteile zu einem starken Ganzen zusammenzufügen. Mal überzeugte die Defensive, mal lief es in der Offensive – beides gleichzeitig jedoch nie. Regelmässig bewahrte «Siebesiech» Leonardo Genoni, der siebenfache Meistergoalie, sein Team vor höheren Pleiten. Den 38-Jährigen in Top-Form braucht es auch, um diesem HCD ein Spiel stehlen zu können.

Denn die Davoser Rennpferde scharren mit ihren Kufen. Alles ist gewetzt, die Sinne geschärft, der Antrieb turbomässig – der 32. Meistertitel soll her. Wann, wenn nicht jetzt, ist man nach dieser dominanten und beeindruckenden Quali geneigt zu sagen. Zu Recht. Die selbstbewussten Bündner gewannen Spiele, in denen sie nicht immer besser aussahen als der Gegner, aber Mittel und Wege zum Sieg fanden. Und das, ohne auch nur einen Moment unsicher zu werden.

Der Tipp von Nicole Vandenbrouck: Davos – Zug 4:1 

Niemand möchte gegen diese Lakers spielen

Wer gegen die Lakers spielt, hat ein Problem. Denn die Karten sind ungleich verteilt. Die St. Galler sind immer die Aussenseiter. Ob sie nun eisblau oder rot gekleidet sind, sie bleiben in der öffentlichen Wahrnehmung die grauen Mäuse. Sie waren noch nie Meister und dürften es nie werden. Dabei haben sie am Obersee in den letzten Jahren einen Superjob gemacht.

Jeder Gegner wird darauf hinweisen, dass die St. Galler eine gute Mannschaft sind. Und alle, die zuhören, denken: Ja, ja. Dabei ist es wahr. Das Team von Johan Lundskog weiss, was es tut, ist schnell und hat eben die Nerven behalten, als gegen Bern die Gefahr bestand, nach einer guten Saison mit leeren Händen und ohne Playoffs dazustehen.

Das sind nicht die einzigen Zutaten für eine Überraschung. Bei Fribourg knistert es im Gebälk. Der Schwede Lucas Wallmark will weg – und er dürfte nicht der Einzige sein, der keinen Gefallen am harten Stil von Landsmann Roger Rönnberg findet. Zudem fehlt Fribourg mit Sandro Schmid ein wichtiger Spieler, und niemand weiss, wann Marcus Sörensen wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird.

Der Tipp von Stephan Roth: Fribourg – SCRJ Lakers 2:4 

Mehr zum Thema
Das SCB-Urteil fällt brutal aus
Mit Video
Analyse
Fans sauer, Fragen ungeklärt
Das SCB-Urteil fällt brutal aus
Flop-Sportchef? So reagiert SCB-Plüss auf Kritik der Fans
Mit Video
Berner Out gegen Rappi
Flop-Sportchef? So reagiert SCB-Plüss auf Kritik der Fans
SCB-Star komplett bedient – Coach Ehlers weicht Frage um Zukunft aus
«Eine Scheiss-Saison»
SCB-Star komplett bedient – Coach Ehlers weicht Frage um Zukunft aus
Das sind die Playoff-Duelle in der National League
Schon am Freitag gehts weiter
Das sind die Playoff-Duelle in der National League
Frontalangriff des Verbandes auf die National League
Zankapfel Swiss League
Frontalangriff des Verbandes auf die National League
Darum machte ZSC-Star Malgin seit Olympia kein Spiel mehr
Lions-Plan für die Playoffs
Darum machte ZSC-Star Malgin seit Olympia kein Spiel mehr
Davos gegen den Rest der Welt – eine Riesensause
40 Jahre Playoffs
Die Ära Del Curto beim HCD
Davos gegen den Rest der Welt – eine Riesensause
Wie Hockey-Nerd Rönnberg in Fribourg überrascht wurde
Schwede ist auf einer Mission
Wie Hockey-Nerd Rönnberg in Fribourg überrascht wurde
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
EV Zug
EV Zug
HC Davos
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        EV Zug
        EV Zug
        HC Davos
        HC Davos
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron