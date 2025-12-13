Achtung, Gefahr: Harry Potter und fliegende Pucks

Kinderbücher, Konservendosen oder Privatfernsehen – heute ist scheinbar alles eine Gefahr für Leib und Leben.

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Die Studenten der Universität in Glasgow (Schottland) müssen vor Kinderbüchern beschützt werden, war kürzlich in der schottischen Ausgabe der «Times» zu lesen. Auf dem Harry-Potter-Band «Der Stein der Weisen» klebt ab sofort ein Warnhinweis, weil man in diesem Buch auf «überholte Denkweisen, Missbrauch und unerhörte Sprache» stossen könnte. Ebenso unzumutbar ist offenbar «Alice im Wunderland», ein Klassiker der Weltliteratur, aber auch darin sollten Akademiker erst blättern, nachdem sie auf die darin lauernden Gefahren für Geist und Körper hingewiesen wurden.

Warnung vor dem Nachtleben?

Nicht bekannt ist, ob die Studenten auch vor dem fulminanten Nachtleben der Stadt Glasgow gewarnt werden müssen, den Gefahren eines Reifenwechsels, dem unsachgemässen Öffnen von Konservendosen oder einer Runde Privatfernsehen nach Sonnenuntergang.

Kein Körperkontakt, keine Resultatbulletins

So weit kommt man, wenn Achtsamkeit zu Empfindlichkeit wird und dann langsam im Moralismus ersäuft. Alle müssen jederzeit vor allem möglichen gewarnt werden, selbst beim Sport duldet die Warnkolonne der Dogmatiker keine Ausnahmen mehr. Beim Eishockey wird der scheinbar hochbegabte Nachwuchs von branchentypischen Unwegsamkeiten wie Körperkontakt und Resultatbulletins ferngehalten, sonst droht offenbar der frühzeitige Total- oder Dachschaden.

Ganzkörperschutzwesten für den Stadionbesuch?

Warum die Zuschauer immer noch in Zivilkleidung ins Stadion dürfen? Ist uns ein Rätsel. Kann aber nicht mehr lange dauern, bis die nur noch in aufblasbaren Ganzkörperschutzwesten (schluck-, licht- und schalldicht) durch die Drehkreuze kommen. Was da drin im Eishockey-Stadion alles droht? Jede Menge Alltagsgefahren: frisch gezapftes Bier, Currywurst mit Pommes und beste Unterhaltung in Form von Krach und bühnenreifen Vorstellungen. Könnte allerdings sein, dass man von einem herumfliegenden Puck getroffen wird, falls man dabei gleichzeitig Harry Potter liest. Davon steht auf dem Buchdeckel aber wohl nichts.