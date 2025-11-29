DE
Patrick Geering: Der stille Leader der ZSC Lions
Captain mit Charakter:Patrick Geering: Der stille Leader der ZSC Lions

ZSC-Captain Patrick Geering
Sind 1000 Spiele nur ein Anwesenheitsrekord?

Dauerhaftigkeit verdient eine Auszeichnung – oder sind Anwesenheitsrekorde einfach nur langweilig? Was haben Patrick Geering und Cal Ripken Jr. gemeinsam?
Publiziert: vor 11 Minuten
1000 Spiele und ein paar Kübel – Ausdauer kann auch ein Erfolgsgarant sein.
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort

Wer ist Cal Ripken Jr., fragt jeder, der mit Baseball überhaupt nichts am Hut hat. Cal Ripken Jr. absolvierte 2632 Spiele am Stück für die Baltimore Orioles und wurde damit zum «Iron Man» des Baseballs. Als er den Rekord der Yankees-Legende Lou Gehrig gebrochen hatte und dafür abgefeiert wurde, entzündete sich eine hitzige Diskussion über das, was Kritiker abwertend als Anwesenheitsrekord abstempelten. Old School sei das, kalter Kaffee, langweilig und nur eine reine Gefälligkeit, weil Ripken ausser grosser Ausdauer nichts zu bieten habe. Was nicht der Wahrheit entsprach, weil Ripken auf seiner Position (Shortstop, Google fragen) einer der besten seiner Ära war. 

Und was hat dieser Baseball-Spieler jetzt mit Patrick Geering und seinen 1000 Partien in der National League zu tun? Weil aufgrund dieser 1000er-Marke inzwischen auch Genörgel vernehmbar ist: Das sei doch längst nichts Besonderes mehr, schon gar kein exklusiver Zirkel, und jetzt komme schon wieder einer. Oder: Was bedeutet es schon, wenn man immer dabei ist?

Muss einer auch noch Banken ausrauben?

Die Antwort? Eine ganze Menge bedeutet das. Nur ist es für einige nicht bemerkenswert genug, wenn einer «nur» jeden Tag zur Arbeit erscheint und nebenbei nicht auch noch die Klatschspalten füllt, Banken ausraubt oder einen Zug zum Entgleisen bringt. Ist man als Profisportler nur dann eine grosse Nummer, wenn nebenbei auch noch das Leben aus der Kurve fliegt?

Patrick Geering hat nebst 1000 Spielen – allesamt für die ZSC Lions – auch fünf Meister- und zwei Champions-League-Titel auf dem Konto und meistert nebenbei die historisch wuchtige Seger-Nachfolge als Captain des Vereins mit Stil, Klasse und angenehmer Zurückhaltung. Old School? Ja gerne. Langweilig? Auf gar keinen Fall. Wenn einer nichts zu bieten hat, kommt er nie auf 1000 Spiele. 

