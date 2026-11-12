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Ex-Profi Helfenstein klärt auf
«Für die Top-Spieler ist es egal, wer Trainer ist»

Bei den besten Spielern spielt es keine Rolle, wer an der Bande steht. Doch dahinter kann der falsche Coach eine Karriere ins Stocken bringen. Bei «SCHLIIFTS?» erklärt Spieleragent Sven Helfenstein, wie entscheidend das Umfeld für den Erfolg eines Hockeyspielers ist.
Publiziert: vor 16 Minuten
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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