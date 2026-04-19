Bouvard glänzt bei Nati-Stängeli mit vier Toren

Ramona BieriRedaktorin Sport
Zweites Spiel, zweiter Sieg für die U18-Eishockey-Nationalmannschaft an der B-WM in Krynica-Zdroj (Pol). Sie überfährt Slowenien und siegt 10:2. Bereits nach 20 Minuten führen die Nachwuchs-Eisgenossen 5:0. Überragender Mann im Team von Trainer Patrick Schöb ist Fabrice Bouvard. Er erzielt vier Tore, drei davon im Startdrittel, und bereitet einen weiteren Treffer vor.
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Damit ist die Nati weiter auf Kurs Richtung Wiederaufstieg. In der Tabelle führt sie dank des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen Kasachstan. Es gibt keine K.o.-Phase, der Tabellenerste steigt auf. Noch drei Partien sind ausstehend. Am Dienstag (12.30 Uhr) trifft die Schweiz auf Ungarn.
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