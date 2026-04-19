DE
FR
Abonnieren

Kantersieg an U18-B-WM
Bouvard glänzt bei Nati-Stängeli mit vier Toren

An der U18-B-WM spielt die Eishockey-Nati um den Wiederaufstieg. Nach zwei Partien steht sie makellos da. Gegen Slowenien gibts einen Kantersieg.
Publiziert: 19.04.2026 um 22:23 Uhr
|
Aktualisiert: 10:51 Uhr
Kommentieren
Ist der überragende Spieler auf Schweizer Seite: Fabrice Bouvard.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Zweites Spiel, zweiter Sieg für die U18-Eishockey-Nationalmannschaft an der B-WM in Krynica-Zdroj (Pol). Sie überfährt Slowenien und siegt 10:2. Bereits nach 20 Minuten führen die Nachwuchs-Eisgenossen 5:0. Überragender Mann im Team von Trainer Patrick Schöb ist Fabrice Bouvard. Er erzielt vier Tore, drei davon im Startdrittel, und bereitet einen weiteren Treffer vor.

Mehr Eishockey
Weshalb die Davoser trotz Auftaktpleite entspannt sind
Wundersamer HCD vor Challenge
Weshalb die Davoser trotz Auftaktpleite entspannt sind
Warum der Playoff-Final WM-Boss Hofstetter beschäftigt
Mit Video
Interview
Christian Hofstetter
Imageschaden? Das sagt der WM-OK-Boss zum Fall Fischer

Damit ist die Nati weiter auf Kurs Richtung Wiederaufstieg. In der Tabelle führt sie dank des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen Kasachstan. Es gibt keine K.o.-Phase, der Tabellenerste steigt auf. Noch drei Partien sind ausstehend. Am Dienstag (12.30 Uhr) trifft die Schweiz auf Ungarn.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen