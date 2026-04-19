Bouvard glänzt bei Nati-Stängeli mit vier Toren

An der U18-B-WM spielt die Eishockey-Nati um den Wiederaufstieg. Nach zwei Partien steht sie makellos da. Gegen Slowenien gibts einen Kantersieg.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Zweites Spiel, zweiter Sieg für die U18-Eishockey-Nationalmannschaft an der B-WM in Krynica-Zdroj (Pol). Sie überfährt Slowenien und siegt 10:2. Bereits nach 20 Minuten führen die Nachwuchs-Eisgenossen 5:0. Überragender Mann im Team von Trainer Patrick Schöb ist Fabrice Bouvard. Er erzielt vier Tore, drei davon im Startdrittel, und bereitet einen weiteren Treffer vor.

Damit ist die Nati weiter auf Kurs Richtung Wiederaufstieg. In der Tabelle führt sie dank des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen Kasachstan. Es gibt keine K.o.-Phase, der Tabellenerste steigt auf. Noch drei Partien sind ausstehend. Am Dienstag (12.30 Uhr) trifft die Schweiz auf Ungarn.