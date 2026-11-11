Der EHC Arosa hat sich bei seiner Rückkehr ins Profieishockey stets damit geschmückt, voll auf junge Schweizer zu setzen. Damit ist jetzt Schluss: Mit dem Finnen Jesper Larinmaa wurde erstmals wieder ein Ausländer unter Vertrag genommen.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Traditionsklub Arosa erlebt nach einem ansprechenden Saisonstart eine schwierige Phase: Von den letzten acht Spielen gingen sieben verloren. Darunter waren heftige Klatschen wie das 3:10 gegen Olten, das 0:8 gegen Sierre, das 1:7 gegen La Chaux-de-Fonds und das 0:6 gegen Visp. Die junge Mannschaft wirkte phasenweise überfordert, auf dem Eis fehlt es an Führungspersönlichkeiten.

Nun haben die Bündner reagiert und ihre reine Swissness-Philosophie über Bord geworfen. Mit dem finnischen Stürmer Jesper Larinmaa (28) stösst anderthalb Jahre nach der Rückkehr ins Profieishockey erstmals wieder ein Importspieler zum Team. Larinmaa spielte die letzten drei Jahre in Frankreichs Topliga, sammelte letzte Saison für Nizza in 43 Partien 41 Skorerpunkte (17 Tore, 24 Assists) und sollte daher in der Lage sein, auch in der Swiss League für offensive Durchschlagskraft zu sorgen. Er hat bis Ende Saison unterschrieben.

«Nicht verboten, die Meinung zu ändern»

Zuvor hatten sich die beiden Bündner Klubs Chur und Arosa stets auf die Fahne geschrieben, ohne Ausländer anzutreten und konsequent auf junge Schweizer zu setzen. Nun vollzieht Arosa ausgerechnet vor dem Bündner Derby am Freitag gegen Chur eine Kehrtwende – Larinmaa soll da sein Debüt geben. «Es ist nicht verboten, die Meinung zu ändern und den eingeschlagenen Weg zu überdenken», sagt Arosa-CEO Christian Modes (53) dazu.

Er sei weiterhin überzeugt von der jungen Aroser Equipe, doch es fehle ihr an Leadership: «Wir erhoffen uns von Jesper in diesem Bereich neue Impulse. Er ist ein erfahrener Profi, von dem sich die anderen einiges abschauen können», so Modes.

Kommt noch ein zweiter Ausländer?

Trotz der jüngsten Niederlagenserie sind die Playoffs für Arosa weiterhin in Griffweite; der Rückstand auf das achtplatzierte Bellinzona beträgt lediglich vier Punkte. Dass Larinmaa nun ausgerechnet vor dem Derby auf der Matte steht, bezeichnet Modes als Zufall: «Wir hätten ihn gerne schon am Dienstag gegen Visp eingesetzt.» Doch natürlich stört es ihn nicht, mit dem Finnen zusätzliche Würze in das ohnehin hitzige Duell zu bringen.

Einen zweiten Ausländer unter Vertrag zu nehmen, ist bei Arosa derzeit zwar nicht geplant, aber Modes sagt dazu: «Wir werden sehen – vielleicht findet sich ja ein Sponsor, der es eine Supersache fände, wenn wir noch einen zweiten Ausländer hätten. Bei den meisten Teams in der Swiss League sind es nun einmal die Ausländer, die den Karren ziehen.»

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