Swiss-League-Klub bläst zum Angriff auf National League

Darum gehts
- Der EHC Basel will wieder in die höchste Schweizer Liga aufsteigen
- Ab der Saison 2027/28 will der Klub jedes Jahr ein Aufstiegsgesuch einreichen
- Sportchef Kevin Schläpfer ist «heiss auf den Aufstieg»
2032 feiert der EHC Basel sein grosses 100-Jahr-Jubiläum. Am liebsten würde der Verein dies in der National League tun. Dafür werden nun Vorbereitungen getroffen mit dem klaren Ziel: Die Basler wollen wieder aufsteigen.
Doch nicht sofort. «Ein Aufstieg muss auf einer tragfähigen wirtschaftlichen Basis stehen. Die kommenden Jahre sollen genutzt werden, um die Voraussetzungen für eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft zu schaffen», schreibt der Klub in der Medienmitteilung. Daher sagt Verwaltungsratspräsident Michael Milos: «Wir wollen nicht einfach aufsteigen. Wir wollen bereit sein, wenn wir aufsteigen.»
So sehen die Basler vor, ab der nächsten Saison sportlich um einen Platz in der National League zu kämpfen. Danach wolle man «regelmässig ein Aufstiegsgesuch einreichen, bis der Aufstieg geschafft ist». Spätestens im Jubiläumsjahr wollen die Basler, die 2008 aus der damaligen NLA abgestiegen sind, wieder in der höchsten Liga spielen – und sich dort etablieren.
Sportchef Schläpfer ist «heiss auf Aufstieg»
«Sportlicher Erfolg ist unser Antrieb, wirtschaftliche Vernunft unsere Verpflichtung. Beides muss zusammenpassen», sagt Milos. Sportchef Kevin Schläpfer ergänzt: «Wir sind top motiviert, und unser Team ist heiss auf den Aufstieg. Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die in der National League bestehen kann.»
Der Verein sei in den letzten Jahren stark gewachsen und habe eine grössere Zahl an Sponsoren und Donatoren, die eine solide Basis bilden. «Mit der Unterstützung unserer Key-Sponsoren, Sponsoren und Donatoren, zahlreichen Helferinnen und Helfern und insbesondere unserer Fans sowie steigenden Zuschauerzahlen können wir dieses Ziel erreichen», heisst es seitens der Klubführung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
13
40
34
2
EHC Basel
13
8
28
3
EHC Visp
11
23
25
4
HC La Chaux-de-Fonds
12
15
23
5
EHC Olten
13
7
21
6
EHC Chur
13
-2
16
7
HC Thurgau
13
-14
14
8
Bellinzona Snakes
13
-12
13
9
EHC Arosa
13
-42
9
10
GCK Lions
14
-23
9