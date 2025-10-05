DE
Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Zeitgleich mit der National League erfolgte anfangs September auch in der Swiss League der erste Puck Drop der neuen Saison. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: 05.10.2025 um 18:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Arosa mit Louis Betschmann (l.) ist einziger Aufsteiger in der neuen Swiss-League-Saison.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus
Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Thurgau
HC Thurgau
7
11
17
2
HC Sierre
HC Sierre
7
7
16
3
EHC Visp
EHC Visp
7
4
15
4
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
7
6
14
5
EHC Winterthur
EHC Winterthur
8
4
14
6
GCK Lions
GCK Lions
7
2
13
7
EHC Olten
EHC Olten
8
8
11
8
EHC Arosa
EHC Arosa
7
-2
9
9
EHC Basel
EHC Basel
9
-7
7
10
EHC Chur
EHC Chur
7
-4
6
11
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
8
-29
1
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel.

