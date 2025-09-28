DE
FR
Abonnieren
Reto von Arx erklärt Stockschlag gegen Klotens Santala
1:42
«Sicher nicht unabsichtlich»:Reto von Arx erklärt Stockschlag gegen Klotens Santala

Vorbild, Idol, Leitfigur
Warum war von Arx nie HCD-Captain?

Reto von Arx kam auch ohne C auf der Brust prima über die Runden. Eine kurze Spurensuche.
Publiziert: 11:37 Uhr
|
Aktualisiert: 11:53 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Mitverantwortlich für sechs Meistertitel: Reto von Arx.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort

Warum war Reto von Arx nie der offizielle Kapitän beim HC Davos? Blättert man in den Geschichtsbüchern (oder in den Resultatspalten, je nach Vorliebe), würde man vermuten, dass sich der üblicherweise als «Leitwolf» bezeichnete Emmentaler geradezu für dieses Amt geeignet hätte. Ja, warum also nicht? Vielleicht deswegen, weil er auch so schon Führungsspieler genug war und diesen Schlachtfeldorden gar nicht nötig hatte.

Einfach mal den Kapitän fragen

Vielleicht aber auch darum, weil er keine Lust auf die Kollateralschäden der Kapitänswürde verspürte. Kapitäne werden von Medienvertretern ab und zu aus reiner Ratlosigkeit zu Interviews gebeten, zwischendurch auch dann, wenn auf dem Eis rein gar nichts passiert ist, was zusätzlich elaboriert werden müsste. Fragen wir doch einfach mal den Kapitän, ob sie heute Lust haben, das Spiel zu gewinnen, oder wie er so zufrieden ist mit dem 6:2-Sieg. Ausgesprochen scharf auf Medientermine war von Arx nie, lieber hätte er sich in ein Zeugenschutzprogramm begeben, als freiwillig den Sprücheklopfer zu spielen.

HCD
Die 10 grössten HCD-Spieler aller Zeiten
Von Thornton bis Torriani
Die 10 grössten HCD-Spieler aller Zeiten
Das spricht für den ersten Davoser Meistertitel seit zehn Jahren
HCD auf seiner «Mission 32»
Das spricht für den ersten Davoser Meistertitel seit zehn Jahren
Nach 23 Jahren wieder ein Bündner Derby auf Profi-Stufe
Von Arx war schon damals dabei
Nach 23 Jahren wieder ein Bündner Derby auf Profi-Stufe
«Qualität und Spektakel – der HCD ist top!»
1:28
Die Bündner machen Freude
«Qualität und Spektakel – der HCD ist top!»

Grüssaugust für Gäste in Banker-Uniformen?

Als Kapitän hätte er zwischendurch bei Sponsoren-Klubs, Fan-Delegationen oder vor wissbegierigen Spengler-Cup-Gästen in Banker-Uniformen aufkreuzen und den Grüssaugust geben müssen. Dann hätte er erzählen müssen, wie das so ist als Chef auf dem Eis. Man hätte von ihm erwartet, einen Schwank aus der Garderobe zu erzählen, oder nachgefragt, was Arno Del Curto in diesem oder jenem Spiel wieder ausgeheckt hatte, um die Partie in den letzten Minuten doch noch zu drehen. Von Arx war nie Kapitän beim HCD. Das hat auch keinem geschadet.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
9
22
25
2
Lausanne HC
Lausanne HC
8
21
18
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
10
18
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
8
18
5
EV Zug
EV Zug
9
3
17
6
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
-6
17
7
ZSC Lions
ZSC Lions
9
4
14
8
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-3
12
9
SCL Tigers
SCL Tigers
9
-8
11
10
SC Bern
SC Bern
7
-3
8
11
EHC Biel
EHC Biel
8
-7
8
12
HC Lugano
HC Lugano
9
-8
8
13
HC Ajoie
HC Ajoie
9
-17
5
14
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-16
4
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen