Seit dem 17. September wird in der Swiss League wieder um Punkte, Tore und Playoff-Plätze gekämpft. Wie schlägt sich deine Lieblingsmannschaft? Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 26/27 Mannschaft SP TD PT 1 EHC Basel 3 2 7 2 EHC Visp 2 4 5 3 HC Sierre 2 5 5 4 Bellinzona Snakes 3 0 5 5 EHC Chur 3 -3 4 6 EHC Arosa 2 1 3 7 EHC Olten 2 4 3 8 HC Thurgau 3 -2 3 9 HC La Chaux-de-Fonds 3 -3 3 10 GCK Lions 3 -8 1 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Zehn Mannschaften kämpfen in der Swiss-League-Saison 2026/27 um Punkte, fünf davon kommen theoretisch für einen Aufstieg in Frage. Allerdings erscheint es wahrscheinlicher, dass am Ende nur deren zwei entsprechende Gesuche bewilligt bekommen. Bis dahin wird nun zuerst aber einmal Hockey gespielt. Bellinzona und Basel eröffneten am 17. September die neue Saison und bestritten dabei die erste von 45 Runden.

Das Ziel an deren Ende ist ein Platz unter den besten acht, die für die Playoffs berechtigen und am 23. Februar starten. Der künftige Meister erspielt sich nebst dem Titel auch die Chance auf den Aufstieg in die National League, sofern ein Aufstiegsgesuch bewilligt wird. Diese würde am 14. April starten und längstens bis am 25. April dauern.