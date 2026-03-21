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NL: Die Highlights der Partie ZSC Lions – HC Lugano (3:0)
ZSC Lions – HC Lugano 3:0
Hrubec beansprucht bei Fazzini-Penalty Zentimeter-Glück
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie ZSC Lions – HC Lugano (3:0).
Publiziert: 21.03.2026 um 23:04 Uhr
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Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals & des Playout vom 21. März
4:42
ZSC Lions – HC Lugano 3:0
Hrubec beansprucht bei Fazzini-Penalty Zentimeter-Glück
2:12
Servette – Lausanne HC 1:0
Das war Puljujärvis Geschoss
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