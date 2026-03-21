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National League
NL: Die Highlights der Partie Genf-Servette – Lausanne (1:0)
Genf-Servette – Lausanne HC 1:0
Das war Puljujärvis Geschoss
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Genf-Servette – Lausanne HC (1:0).
Publiziert: 21.03.2026 um 22:54 Uhr
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National League
Lausanne HC
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