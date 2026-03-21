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National League
NL: Die Highlights der Partie Ambri – HC Ajoie (5:3)
HC Ambri-Piotta – HC Ajoie 5:3
Zwerger-Solo entscheidet ersten Playout-Final
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir die Highlights der Partie HC Ambri-Piotta – HC Ajoie (5:3).
Publiziert: 21.03.2026 um 23:12 Uhr
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