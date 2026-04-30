Für Spiel sieben des Playoff-Finals zwischen dem HC Davos und Fribourg-Gottéron sind die Fans bereit, auch höhere Ticketpreise zu bezahlen. Auf einem Online-Marktplatz werden schon Billetts für irrwitzige Summen verkauft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft HCD trifft am Donnerstag auf Fribourg-Gottéron im Playoff-Finalspiel sieben

Einige Tickets kosten bis zu 1600 Franken bei Online-Auktionen

Stehplatz ab 100 CHF, Sitzplatz ab 220 CHF

Julian Sigrist Redaktor Sport

Es geht um alles, wenn der HC Davos am Donnerstagabend (20 Uhr) in Spiel 7 des Playoff-Finals auf Fribourg-Gottéron trifft. Entweder gewinnt der Rekordmeister seinen 32. Meistertitel, den ersten seit elf Jahren, oder aber die Drachen holen ihren ersten Meistertitel überhaupt. So oder so endet die Partie für eines der beiden Teams im Freudentaumel, für das andere im Tal der Tränen.

Klar also, dass die beiden Fanlager das wichtigste Spiel ihres Teams seit Jahren live in der Davoser Zondacrypto Arena sehen wollen. Einige Anhänger sind deshalb auch gerne bereit, geradezu irrwitzige Preise zu bezahlen. Bis zu 1600 Franken kosten beispielsweise zwei Sitzplatztickets beim Schweizer Internet-Auktionshaus Ricardo.

Für Fans, die auf den letzten Augenblick auch noch gerne dabei wären, allerdings nicht ganz so tief in die Tasche greifen wollen, ist aber auch noch etwas Günstigeres dabei. Ab Preisen zwischen 100 und 150 Franken ist beispielsweise ein Ticket im Stehplatzbereich erhältlich, rund 220 Franken kosten die günstigsten Sitzplatzbilletts.

Egal für welchen Preis – der HCD rät vom Kauf von Tickets über Drittanbieter ab, da dort «oft überhöhte Preise oder ungültige Tickets angeboten werden», wie es auf der Webseite heisst. Stattdessen seien Tickets für HCD-Heimspiele «ausschliesslich über die offiziellen Vorverkaufsstellen» erhältlich.