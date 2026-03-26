DE
FR
Abonnieren

Wohlwend über EVZ-Sieg
«Höchste Eisenbahn, dass Zug zweimal in Folge gewinnt»

Wohlwend spricht im MySports-Studio über Zuger Heimsieg gegen Davos.
Publiziert: 26.03.2026 um 22:58 Uhr
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 26. März
In diesem Artikel erwähnt
EV Zug
EV Zug
HC Davos
HC Davos
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen