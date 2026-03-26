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National League: Wohlwend über Zuger Heimsieg gegen Davos
Wohlwend über EVZ-Sieg
«Höchste Eisenbahn, dass Zug zweimal in Folge gewinnt»
Wohlwend spricht im MySports-Studio über Zuger Heimsieg gegen Davos.
Publiziert: 26.03.2026 um 22:58 Uhr
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