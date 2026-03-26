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SCRJ Lakers – Fribourg 2:6
Wütender Rathgeb zieht Rappi den Stecker

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – Fribourg-Gottéron (2:6).
Publiziert: 26.03.2026 um 22:54 Uhr
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Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 26. März
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