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Doppelpacker Rathgeb
«Wenn das Powerplay auch noch kommt, wird es gut»

Fribourgs Rathgeb spricht nach seinem Doppelpack über den Sieg gegen die Lakers.
Publiziert: 26.03.2026 um 23:06 Uhr
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Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 26. März
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