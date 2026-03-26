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National League: Rathgeb über den Sieg gegen die Lakers
Doppelpacker Rathgeb
«Wenn das Powerplay auch noch kommt, wird es gut»
Fribourgs Rathgeb spricht nach seinem Doppelpack über den Sieg gegen die Lakers.
Publiziert: 26.03.2026 um 23:06 Uhr
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