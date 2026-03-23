Wie die National League verkündet, werden Tristan Scherwey, Mark Sever, Lawrence Pilut, Tanner Fritz und Victor Rask für ihr Vortäuschen eines Fouls mit Geldstrafen gebüsst.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Wie die National League am Montag vermeldet, werden die Spieler Tristan Scherwey (SC Bern), Mark Sever (EHC Biel), Lawrence Pilut (SC Rapperswil-Jona Lakers), Tanner Fritz (SC Rapperswil-Jona Lakers) und Victor Rask (SC Rapperswil-Jona Lakers) mit Bussen bestraft. Die Akteure hatten in ihren jeweiligen Partien ein Foul vorgetäuscht.

Während die Busse bei Scherwey, Pilut, Fritz und Rask jeweils 2'000 Schweizer Franken beträgt, muss Sever für sein Fehlverhalten 800 Schweizer Franken bezahlen.