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Eigengewächse verlängern
Diethelm und Bisig bleiben bei den Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers geben zwei Vertragsverlängerungen bekannt: Verteidiger Robin Bisig und Stürmer Marc Diethelm bleiben bei den St. Gallern.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Verteidiger Robin Bisig steht nächste Saison für die Lakers auf dem Eis.
Foto: Thomas Oswald/freshfocus
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Verteidiger Robin Bisig und Stürmer Marc Diethelm bleiben bei den Lakers. Die beiden 20-Jährigen haben einen Vertrag für die Saison 2026/27 unterschrieben. Das verkündet der Klub in einer Mitteilung. 

Bisig war schon in der aktuellen Saison fürs Fanionteam im Einsatz. Er kam auf acht Einsätze in der National League. Stürmer Diethelm lief für die Lakers in dieser Saison fünfmal auf. Er stand hauptsächlich für das Partnerteam in Winterthur auf dem Eis. 

Beide Spieler wurden bei den Lakers ausgebildet.

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