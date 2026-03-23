Die Rapperswil-Jona Lakers geben zwei Vertragsverlängerungen bekannt: Verteidiger Robin Bisig und Stürmer Marc Diethelm bleiben bei den St. Gallern.

Diethelm und Bisig bleiben bei den Lakers

Diethelm und Bisig bleiben bei den Lakers

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Verteidiger Robin Bisig und Stürmer Marc Diethelm bleiben bei den Lakers. Die beiden 20-Jährigen haben einen Vertrag für die Saison 2026/27 unterschrieben. Das verkündet der Klub in einer Mitteilung.

Bisig war schon in der aktuellen Saison fürs Fanionteam im Einsatz. Er kam auf acht Einsätze in der National League. Stürmer Diethelm lief für die Lakers in dieser Saison fünfmal auf. Er stand hauptsächlich für das Partnerteam in Winterthur auf dem Eis.

Beide Spieler wurden bei den Lakers ausgebildet.

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