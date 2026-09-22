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Walser nach Game-Winner
«Jetzt müssen wir neue Gefühle sammeln»

Fribourg-Walser spricht nach seinem Game-Winning-Goal über das Spiel.
Publiziert: 22.09.2026 um 23:31 Uhr
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HC Fribourg-Gottéron
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