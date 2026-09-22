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National League
National League: Fribourg-Walser über Sieg gegen HCD
Walser nach Game-Winner
«Jetzt müssen wir neue Gefühle sammeln»
Fribourg-Walser spricht nach seinem Game-Winning-Goal über das Spiel.
Publiziert: 22.09.2026 um 23:31 Uhr
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Langnau-Goalie Meyer kassiert ein faules Ei
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Davos – Fribourg 1:2 n.P.
Walser-Hammer macht Fribourg zum Penalty-Sieger
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