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Von NL und SL nominiert
Ex-SCB-Boss Lüthi soll Schweizer Verbandspräsident werden

Wer wird Präsident des Schweizerischen Eishockeyverbandes? Die beiden höchsten Ligen haben nun einen Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen.
Publiziert: vor 27 Minuten
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Ist im Frühjahr als SCB-Boss zurückgetreten: Marc Lüthi.
Foto: keystone-sda.ch

Einen Tag nach dem WM-Final, den die Schweiz in der Verlängerung gegen Finnland (0:1) verlor, ist Urs Kessler (64) per sofort als Präsident des Schweizerischen Eishockeyverbandes SIHF zurückgetreten. Bis ein neuer Präsident gewählt ist, übernimmt Vizepräsident Marc-Anthony Anner die Führung des Verbandes.

Nun gibts einen Kandidaten für die Kessler-Nachfolge. Ex-SCB-Boss Marc Lüthi (64) soll neuer Schweizer Verbandspräsident werden. Die National League und die Swiss League haben anlässlich der Verwaltungsratssitzung am Mittwoch entschieden, ihn für die Wahl zu nominieren. Das ist einer Meldung auf der Homepage der National League zu entnehmen. Lüthis Kandidatur wird der Generalversammlung des Verbandes zur Abstimmung vorgelegt.

Während fast drei Jahrzehnten hat Lüthi den SC Bern geprägt. Im Frühjahr hat er nach 28 Jahren sein Büro bei den Mutzen geräumt.

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