Der EHC Biel kann im Play-In-Duell gegen Bern aus dem Vollen schöpfen. Die einzige Ausnahme: Robin Grossmann.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Das war auch schon anders. Dem EHC Biel steht vor der Endphase der Meisterschaft fast das ganze Kader zur Verfügung. Im Mittwochs-Training fehlten einzig der leicht erkrankte Finne Niko Huuhtanen (22), der jedoch am Donnerstag spielen könnte, aber ohnehin überzählig sein dürfte – und Robin Grossmann (38).

Der Verteidiger-Routinier hatte sich Ende Februar bei der 2:3-Niederlage gegen Zug die Schulter ausgekugelt, musste unter starken Schmerzen vom Eis geführt und ins Spital gebracht werden. Inzwischen geht es Grossmann besser, aber an einen Einsatz ist nicht zu denken, seine verletzte Schulter lässt sich noch nicht wieder vollständig bewegen.

0:24 Bieler im Verletzungspech: Kugelt sich Grossmann hier die Schulter aus?

Sablatnig mit Golf-Ansage

In den Play-Ins wird Biel auf ihn verzichten müssen, auch wenn der SCB ausgeschaltet werden sollte und es in der zweiten Runde zu einem Duell mit Zug oder den SCRJ Lakers kommt. Frühestens im Verlauf der Playoff-Viertelfinals oder gar erst bei einem allfälligen Halbfinal ist eine Rückkehr denkbar. Für ein Grossmann-Comeback noch in dieser Saison müsste Biel somit über sich hinauswachsen.

Vorerst geht es jedoch gegen Bern. Und auf dieses Duell ist Biels ehemaliger SCB-Spieler Yanick Sablatnig (26), der privat noch Freundschaften zu früheren Mitspielern pflegt, heiss. Gegenüber dem «Bieler Tagblatt» sagt Sablatnig: «Ich will einfach gewinnen. Wenn ich im Sommer mit dem einen oder anderen Berner auf eine Golfrunde gehen werde, will ich dann lachen können und fragen, ob die Ferien schön waren.»