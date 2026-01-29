Verpasst Zug sogar die Playoffs? «Für den EVZ sehe ich schwarz»

Nach der Niederlage gegen Leader Davos und der Verletzung von Hofmann setzt Raphi Walser im Podcast «SCHLIIFTS?» einen Hot-Take ab: Der EVZ verpasst die Playoffs! Zusammen mit Blick-Eishockeychef Dino Kessler sprechen die beiden über die kriselnden Zuger.