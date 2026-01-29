DE
FR
Abonnieren

Verpasst Zug sogar die Playoffs?
«Für den EVZ sehe ich schwarz»

Nach der Niederlage gegen Leader Davos und der Verletzung von Hofmann setzt Raphi Walser im Podcast «SCHLIIFTS?» einen Hot-Take ab: Der EVZ verpasst die Playoffs! Zusammen mit Blick-Eishockeychef Dino Kessler sprechen die beiden über die kriselnden Zuger.
Publiziert: 13:00 Uhr
|
Aktualisiert: 13:01 Uhr
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 42
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
EV Zug
EV Zug
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen