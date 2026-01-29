Nach der Niederlage gegen Leader Davos und der Verletzung von Hofmann setzt Raphi Walser im Podcast «SCHLIIFTS?» einen Hot-Take ab: Der EVZ verpasst die Playoffs! Zusammen mit Blick-Eishockeychef Dino Kessler sprechen die beiden über die kriselnden Zuger.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 42