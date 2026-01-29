«Dann beiss ich seinen Finger ab» Ex-Profi Dino Kessler plaudert aus dem Prügel-Nähkästchen

Während seiner Zeit als Profi, hatte Blick-Eishockeychef Dino Kessler mehrere Duelle gegen den HC Lugano. Dabei kam es auch zu wilden Prügeleien. Im «SCHLIIFTS?» spricht er über diese Szenen und sorgt damit für einen Lachanfall bei Raphi Walser.