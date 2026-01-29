Julius Nättinen hat seinen Vertrag bei Ajoie verlängert und dem EHC Kloten abgesagt. Zahlen die Jurassier so gut oder weshalb bleibt so ein Spieler dort? Das bespricht Blick-Eishockeychef Dino Kessler mit Raphi Walser im Podcast «SCHLIIFTS?».
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 42