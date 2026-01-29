DE
Bittere Ausländer-Absage
«Ajoie hat mehr Geld als der EHC Kloten»

Julius Nättinen hat seinen Vertrag bei Ajoie verlängert und dem EHC Kloten abgesagt. Zahlen die Jurassier so gut oder weshalb bleibt so ein Spieler dort? Das bespricht Blick-Eishockeychef Dino Kessler mit Raphi Walser im Podcast «SCHLIIFTS?».
Publiziert: 13:00 Uhr
Aktualisiert: 13:03 Uhr
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 42
