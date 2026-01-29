HCD-Bild geht viral «Lemieux sorgt gegen Zug für ein Schlachtengemälde»

Brendan Lemieux spielt beim HCD gegen den EVZ gross auf. Doch nebst seinem Doppelpack sorgt eine andere Aktion für viel Aufsehen: Brendan Lemieux schleift die Zuger Jan Kovar und Colin Lindemann übers Eis. Die Szene sorgt auch im «SCHLIIFTS?» für viel Begeisterung.