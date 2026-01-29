«Lemieux sorgt gegen Zug für ein Schlachtengemälde»
Brendan Lemieux spielt beim HCD gegen den EVZ gross auf. Doch nebst seinem Doppelpack sorgt eine andere Aktion für viel Aufsehen: Brendan Lemieux schleift die Zuger Jan Kovar und Colin Lindemann übers Eis. Die Szene sorgt auch im «SCHLIIFTS?» für viel Begeisterung.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 42