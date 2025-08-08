Darum gehts
- Testspiele der National League beginnen, ZSC Lions starten gegen GCK Lions
- Marco Bayer trifft auf Ex-Team, Fiala's Friends Charity Game geplant
- 64 Testspiele mit NL-Klubs, 4 Teams in Champions Hockey League
Den Derby-Klassiker zwischen Davos und Swiss-League-Aufsteiger Arosa geht klar an den HCD. Gleich mit 10:0 setzt sich der National-League-Klub im Sport- und Kongresszentrum in Arosa vor 1017 Zuschauern durch. Brendan Lemieux, Filip Zadina und Neuzugang Lukas Frick treffen dabei doppelt.
- 5.8. ZSC Lions – GCK Lions 7:0
Tore: Grant, Baltisberger (2), Segafredo, Olsson, Gruber, Ustinkov.
- 8.8. Arosa – Davos 0:10
Tore: Frick (2), Steiner, Zadina (2), Parrée, Lemieux (2), Dahlbeck, Guebey.
- 8.8. ZSC Lions – Fiala Selection, 18.30
- 8.8. Fribourg – Servette (Hockeyades in Le Sentier), 19.00
- 8.8. La Chaux-de-Fonds – Biel (in Fleurier) 19.00
- 8.8. Visp – Lugano, 19.00
- 8.8. Winterthur – SCRJ Lakers, 19.15
- 8.8. Thurgau – Kloten, 19.30
- 9.8. Bellinzona Snakes – Ambri, 19.00
- 12.8. Olten – Biel, 19.45
- 14.8. Ajoie – SCRJ Lakers, 19.00
- 14.8. Bern – München (Lehner Cup in Sursee), 19.00
- 15.8. Lugano – Kloten (in Chur), 18.30
- 15.8. La Chaux-de-Fonds – Ambri, 19.00
- 15.8. Lausanne – Fribourg (Hockeyades in Le Sentier), 19.00
- 15.8. Zug – Ceske Budejovice (Lehner Cup in Sursee), 19.00
- 15.8. Servette – Biel (in Champéry), 19.30
- 16.8. Schwenningen – ZSC Lions, 15.00
- 16.8. Bern – Ceske Budejovice (Lehner Cup in Sursee), 16.00
- 16.8. SCRJ Lakers – Davos, 17.00
- 16.8. SCL Tigers – Chur, 17.00
- 16.8. SCRJ Lakers – Davos, 17.00
- 16.8. Zug – München (Lehner Cup im OYM Cham), 17.00
- 17.8. Ajoie – Rouen, 16.00
- 18.8. Servette – Bremerhaven (Coup des Bains, in Yverdon), 20.15
- 19.8. Fribourg – Grenoble (Coup des Bains, in Düdingen), 19.30
- 19.8. Ajoie – Pardubice (Coup des Bains, in Yverdon), 20.15
- 20.8. Servette – Grenoble (Coup des Bains, in Meyrin), 19.30
- 20.8. Basel – Bern, 19.45
- 20.8. Lausanne – Bremerhaven (Coup des Bains, in Yverdon), 20.15
- 21.8. Biel – SCL Tigers (in Raron), 19.00
- 21.8. Davos – Mannheim (in Herisau), 19.30
- 21.8. Fribourg – Pardubice (Coup des Bains, in Düdingen), 19.30
- 21.8. Lugano – Schwenningen (Bodensee-Cup, in Kreuzlingen), 19.30
- 21.8. Ajoie – Bremerhaven (Coup des Bains, in Yverdon), 20.15
- 22.8. Salzburg – Zug (Redbull Salute, in Zell am See/Ö), 16.00
- 22.8. Bern – Pardubice (Coup des Bains, in Yverdon), 19.00
- 22.8. Biel – SCL Tigers (in Raron), 19.00
- 22.8. Ambri – Mannheim (in Herisau), 19.30
- 22.8. SCRJ Lakers – Augsburg (Bodensee-Cup, in Kreuzlingen), 19.30
- 22.8. Ingolstadt – ZSC Lions (in Latsch/It), 20.00
- 23.8. Ambri – Davos (in Herisau), 17.30
- 23.8. Verlierer SCRJ Lakers/Augsburg – Lugano/Schwenningen (Bodensee-Cup, in Kreuzlingen), 15.00
- 23.8. Pilsen – Kloten (Summer Classic, in Bozen/It), 16.00
- 23.8. Fribourg – Thurgau, 16.15
- 23.8. München/Rögle – Zug (Redbull Salute, in Zell am See/Ö)
- 23.8. Sieger SCRJ Lakers/Augsburg – Lugano/Schwenningen (Bodensee-Cup, in Kreuzlingen), 19.00
- 24.8. Straubing – ZSC Lions (in Latsch/It), 14.00
- 24.8. Nürnberg/Bozen – Kloten (Summer Classic, in Bozen/It)
- 26.8. Ajoie – Basel, 19.00
- 29.8. Chur – Lugano, 18.00
- 29.8. Ajoie – Servette, 18.30
- 29.8. Biel – Augsburg, 19.00
- 29.8. SCL Tigers – Mannheim, 19.00
- 29.8. SCRJ Lakers – Ambri, 19.00
- 30.8. Davos – Kladno, 15.00
- 30.8. Lugano – SCRJ Lakers, 18.00
- 30.8. Ambri – Kloten, 19.00
- 2.9. Ambri – Fribourg (in Biasca), 19.45
- 2.9. Lugano – Kladno, 19.45
- 3.9. Biel – Ajoie, 19.00
- 4.9. Servette – Schwenningen, 18.30
- 4.9. SCL Tigers – SCRJ Lakers, 19.00
- 4.9. Kloten – Davos, 19.30
Die ZSC Lions, Lausanne, Bern und Zug bestreiten zudem Spiele in der Champions League. Spieldaten: 28.–31.8./4.–7.9. Die National League startet am 9.9. mit einer Vollrunde.
Die beiden Klubs haben noch vor Anpfiff über eine gemeinsame Kooperation informiert. Der regionale Nachwuchs soll damit gefördert werden. So können junge HCD-Spieler in der neuen Saison mittels B-Lizenz Einsätze für Arosa bestreiten, um Spielpraxis zu sammeln.
Am Freitag legen auch Fribourg, Servette, Biel, Lugano, Kloten und die SCRJ Lakers mit Testpartien los. Der SCB dagegen geht erst am 14. August erstmals aufs Eis. Das Team von Jussi Tapola trifft dabei beim Lehner Cup in Sursee auf München.
Neben den 64 Testspielen mit Beteiligung von NL-Klubs sind neben Titelverteidiger ZSC Lions auch Lausanne, Bern und Zug in der Champions Hockey League engagiert, die am 29. August beginnt.
