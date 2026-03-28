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Sprunger nach Niederlage
«Wir bezahlen für die verpassten Chancen»

Fribourg-Sprunger spricht nach dem Spiel über die Niederlage gegen die Lakers.
Publiziert: 28.03.2026 um vor 59 Minuten
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