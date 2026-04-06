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Sprunger hadert mit Niederlage
«Das zweite Drittel war nicht gut genug»

Fribourg-Sprunger spricht nach der Niederlage in Genf über das Spiel.
Publiziert: 06.04.2026 um 23:49 Uhr
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Aktualisiert: vor 58 Minuten
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