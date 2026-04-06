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Rohrer über Sieg gegen HCD
«Sind froh um jedes Tor, egal von wem»

ZSC-Rohrer spricht nach dem Heimsieg gegen Davos über das Spiel.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Die Eishockey-Highlights vom 6. April
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