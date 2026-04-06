DE
FR
Abonnieren

«Konnten nicht reagieren»
HCD-Frick nach der Auswärts-Pleite gegen den ZSC

HCD-Frick spricht nach dem Spiel über die Niederlage gegen den ZSC.
Publiziert: vor 31 Minuten
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 6. April
In diesem Artikel erwähnt
HC Davos
HC Davos
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen