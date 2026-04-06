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National League: HCD-Frick über Niederlage gegen ZSC
«Konnten nicht reagieren»
HCD-Frick nach der Auswärts-Pleite gegen den ZSC
HCD-Frick spricht nach dem Spiel über die Niederlage gegen den ZSC.
Publiziert: vor 31 Minuten
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