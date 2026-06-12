DE
FR
Abonnieren

Spielplan ist da
National League startet mit Kracher-Duellen in neue Saison

Vom 15. September bis 1. März. Die nächste Quali-Phase der National-League-Saison 2026/27 steht fest.
Publiziert: vor 21 Minuten
Kommentieren
1/6
Zwischen Ajoie und Ambri kommt es in der ersten NL-Runde zur Playout-Revanche.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • National-League-Start am 15. September mit Ajoie gegen Ambri
  • Fribourg startet als Meister auswärts in Biel
  • Qualifikation endet am 1. März 2027
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Mindestens eine Partie zwischen Ajoie und Ambri wird nächste Saison kein Kellerduell sein. Die beiden Playout-Klubs treffen gleich in ihrem ersten Spiel ihrer Saison 2026/27 aufeinander. Dies geht aus dem neuen National-League-Spielplan der nächsten Saison hervor. 

Am Dienstag, 15. September, geht es wieder los. Die erste National-League-Runde hält die Kracher zwischen dem ZSC und Bern sowie Lausanne gegen Zug bereit. Der neue Schweizer Meister Fribourg startet auswärts in Biel, während Finalgegner Davos die SCL Tigers empfängt. Die Qualifikation endet am 1. März, danach folgen die Playoffs.

Mehr Hockey
Ex-SCB-Boss Lüthi soll Schweizer Verbandspräsident werden
Von NL und SL nominiert
Ex-SCB-Boss Lüthi soll Schweizer Verbandspräsident werden
SCB löst Vertrag mit Joël Vermin auf
SCB-News
Schweizer Meister von 2013
SCB löst Vertrag mit Joël Vermin auf
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
HC Ajoie
HC Ajoie
EHC Biel
EHC Biel
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
SC Bern
SC Bern
SCL Tigers
SCL Tigers
Lausanne HC
Lausanne HC
ZSC Lions
ZSC Lions
EHC Kloten
EHC Kloten
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
HC Davos
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
EV Zug
EV Zug
HC Lugano
HC Lugano
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        EHC Biel
        EHC Biel
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        SC Bern
        SC Bern
        SCL Tigers
        SCL Tigers
        Lausanne HC
        Lausanne HC
        ZSC Lions
        ZSC Lions
        EHC Kloten
        EHC Kloten
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        HC Ambri-Piotta
        HC Ambri-Piotta
        HC Davos
        HC Davos
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron
        EV Zug
        EV Zug
        HC Lugano
        HC Lugano
        National League
        National League