Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft National-League-Start am 15. September mit Ajoie gegen Ambri

Fribourg startet als Meister auswärts in Biel

Qualifikation endet am 1. März 2027

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Mindestens eine Partie zwischen Ajoie und Ambri wird nächste Saison kein Kellerduell sein. Die beiden Playout-Klubs treffen gleich in ihrem ersten Spiel ihrer Saison 2026/27 aufeinander. Dies geht aus dem neuen National-League-Spielplan der nächsten Saison hervor.

Am Dienstag, 15. September, geht es wieder los. Die erste National-League-Runde hält die Kracher zwischen dem ZSC und Bern sowie Lausanne gegen Zug bereit. Der neue Schweizer Meister Fribourg startet auswärts in Biel, während Finalgegner Davos die SCL Tigers empfängt. Die Qualifikation endet am 1. März, danach folgen die Playoffs.