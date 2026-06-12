Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- National-League-Start am 15. September mit Ajoie gegen Ambri
- Fribourg startet als Meister auswärts in Biel
- Qualifikation endet am 1. März 2027
Petar DjordjevicRedaktor Sport
Mindestens eine Partie zwischen Ajoie und Ambri wird nächste Saison kein Kellerduell sein. Die beiden Playout-Klubs treffen gleich in ihrem ersten Spiel ihrer Saison 2026/27 aufeinander. Dies geht aus dem neuen National-League-Spielplan der nächsten Saison hervor.
Am Dienstag, 15. September, geht es wieder los. Die erste National-League-Runde hält die Kracher zwischen dem ZSC und Bern sowie Lausanne gegen Zug bereit. Der neue Schweizer Meister Fribourg startet auswärts in Biel, während Finalgegner Davos die SCL Tigers empfängt. Die Qualifikation endet am 1. März, danach folgen die Playoffs.
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